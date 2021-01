Hai mai pensato che una fuga in coppia potrebbe rappresentare un vero e proprio metodo contro la noia sotto le coperte? Ecco come puoi fare.

Quarantena e convivenza possono veramente pesare sulla nostra vita intima.

Ti annoi sotto le coperte? Tu ed il tuo partner non sapete più che cosa inventare per rendere fresca ed interessante la vostra relazione?

Abbiamo la soluzione per te! Ecco cosa puoi fare per accendere nuovamente la passione sotto le coperte.

Fuga in coppia: ecco come puoi rinfrescare la tua relazione

Mai pensato di… fuggire con il tuo partner?

Certo, se la tua coppia vive un momento di stanca a causa dello smart working (il vero terzo incomodo quando si parla di vita insieme) o della convivenza forzata, ti sembrerà assurdo pensare di scappare proprio con il tuo compagno!

Ne abbiamo parlato tante volte: la vita intima a volte può passare un vero e proprio momento di stop.

Si tratta di una reazione fisiologica e del tutto normale!

Da quando ci si è messa, però, anche la delicata situazione mondiale le cose sembrano essere davvero peggiorate per molte coppie.

Dopotutto è quasi impossibile rimanere concentrati sull’essere sensuali quando passiamo la maggior parte della nostra giornata in pigiama (qui ti abbiamo spiegato che conseguenze ha sulla tua vita), magari nella stessa stanza o sullo stesso divano insieme al partner.

Bene, se hai anche tu qualche problema sotto le lenzuola a causa della convivenza forzata e non-stop, abbiamo un suggerimento per te.

Hai mai pensato di creare una vera e propria “fuga in coppia” con il tuo compagno?

Darsi e dare per scontata una relazione, infatti, il peggior errore che una coppia (non importa quanto “giovane” o “vecchia”) possa fare.

Dovremmo occuparci (tra le altre cose) di rendere la nostra relazione sempre fresca ed entusiasmante, esattamente come se fosse il primo giorno.

Certo, è molto più facile a dirsi che a farsi, su questo non possiamo far altro che darvi ragione.

La fuga in coppia, però, può davvero diventare un antidoto alla noia e risvegliare gli istinti più “selvaggi” sotto le coperte.

Ancora una volta, l’importante è evitare di caricare tutto il focus sul rapporto in sé per sé.

Certo, potrà sembrarvi assurdo ma, invece, è proprio il tratto fondamentale per evitare di rovinare i rapporti intimi.

Insomma, non siamo di certo noi a dirvi come dovete fare l’amore (anche se qui vi abbiamo dato qualche consiglio per rendere più eccitante una delle posizione più “noiose” conosciute al mondo).

L’idea fondamentale della fuga di coppia è quella di rendere di nuovo eccitante tutto quello che fa da contorno al rapporto intimo.

Data la situazione italiana, con i rischi legati al Coronavirus e la divisione in zone, non ci sentiamo di consigliarvi, ora, di prendervi tutte le libertà che normalmente sarebbero basilari per la fuga in città.

Ecco, però, alcune idee che potete ampliare o modificare a vostro piacimento per rendere i vostri incontri intimi più eccitanti:

fuga dai ruoli : basta con la realtà! Tu non sei più tu ed il tuo partner non è più il tuo partner. Chi siete? Ma due perfetti sconosciuti con nomi, identità, stili e modi di fare completamente diversi.

Datevi appuntamento ad un bar ed uscite di casa senza farvi vedere l’uno dall’altro. “Incontratevi” per la prima volta, interpretando due personaggi molto diversi; vietato tornare sé stessi almeno per qualche ora!

Molti hotel, anche nelle zone rosse, prevedono un pacchetto che vi permette di cenare nella loro struttura e di passare la notte in una sorta di “vacanza da un giorno” .

Se volete tentare questo metodo (ovviamente del tutto in sicurezza ) potrete provare il brivido di passare una nottata “diversa”.

Vi possiamo assicurare che farà la differenza anche sotto le coperte!

Potete prendere spunto da queste idee oppure cercare di rivoluzionare la situazione direttamente dentro casa.

Che ne dite di provare con un bagno per due completo di bicchieri di champagne oppure di sedurre l’altro con uno show privato? Insomma, bando alla “normalità”!

Una fuga di coppia non prevede necessariamente passaporti e chilometri di distanza tra voi e la vostra vita di tutti i giorni.

Imparare a crearla è fondamentale per divertirsi… anche sotto le coperte.

Cosa aspettate? Datevi alla fuga!