Scopri come sarà il meteo in Italia lungo la giornata di oggi. Ecco le previsioni del tempo in un dettagliato prospetto zona per zona.

Ultimo giorno di lavoro e poi sarà finalmente weekend. Già ma come sarà quest’ultimo giorno della settimana lavorativa?

Per avere sin da subito qualche valido indizio ecco le previsioni del tempo, un prospetto dettagliato che, zona per zona, ci dirà se la giornata sarà all’insegna del sole o della pioggia.

Pronte anche oggi per il meteo?

Che tempo farà oggi?

Si alza il vento un po’ ovunque e il maltempo avanza sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna con rischio nubifragi tra Lazio e Campania e sull’alta Toscana.

Le piogge si fanno poi più diffuse e intense al Nord, soprattutto sulla Liguria di Levante.

Scende poi la neve sulle Alpi a partire da 900/1000 metri, mentre sugli Appennini si inizia dai 1500 metri, ma con quota in calo.

Vediamo ora più nel dettagli la situazione nelle varie regioni italiane.

Previsioni meteo per oggi: nord Italia

Si inizia con poca pioggia e una situazione generalmente coperta su tutto il settentrione. Il tutto va però poi gradualmente peggiorando, con nubifragi sulla Liguria di levante.

Anche la neve cade via via sempre più abbondante sulle Alpi sopra i 900/1100 metri circa.

Libeccio e Scirocco si fanno anch’essi sempre più forti.

Le temperature massime attese si stabiliscono tra i 4 gradi di Torino e i 12 di Genova.

Previsioni meteo per oggi: centro Italia

Anche sul centro Italia si alza il vento di libeccio che porta un’intensa perturbazione su Toscana, Lazio, Umbria e parte della Sardegna.

I temporali arrivano però anche sull’alta Toscana e poi sul frusinate, agitano i mari.

Le temperature massime saranno comprese tra i 9 gradi di l’Aquila e i 16 di Cagliari.

Previsioni meteo per oggi: sud Italia

Il Libeccio fustiga anche il meridione italiano, portando precipitazioni in Campania, anche sotto forma di locali temporali.

Il tempo si fa invece più asciutto nel resto della zona sebbene ovunque permangano le nuvole.

I valori massimi si attesteranno qui tra i 9 gradi di Potenza e i 17 di Palermo.

Infine ecco un messaggio speciale da parte di un uomo celebre, sperando che le sue parole possano per voi esser di ispirazione lungo la nuova giornata:

“Anche se le leggi della matematica si riferiscono alla realtà, non possiedono una veridicità assoluta, e se l’avessero, allora non si riferirebbero alla realtà.”

(Albert Einstein)