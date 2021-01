By

Per il 19 Gennaio 2021 si prevede ancora una giornata tipicamente invernale, ma assolata: secondo il meteo però molti banchi di nebbia oscureranno i cieli del nord.

I venti di Tramontana e di Maestrale avranno spazzato via dalla penisola tutti i residui dell’ottava perturbazione di Gennaio e anche il Sud potrà godere di una lunga e stabile giornata di sole.

Solo sulla Pianura Padana si prevedono numerosi banchi di nebbia e le temperature saranno ancora molto rigide, con diverse città a fare i conti con temperature sotto zero.

Previsioni per il Nord Italia

Il Nord Italia vivrà una bella giornata invernale per gran parte del giorno: sulla maggior parte delle regioni del Nord il cielo sarà infatti sereno o poco nuvoloso, con una maggior concentrazioni di nubi esclusivamente sul Veneto e sulla Liguria.

Proprio sulla Liguria sono previste poche piogge nell’arco del pomeriggio e della sera.

Sulla Val Padana invece la nebbia non lascerà scampo per diverse ore, persistendo da Est a Ovest anche nella parte più calda della giornata. Nel sud del Veneto la nebbia durerà anche nelle ore serali, non riuscendo a dissolversi.

Le temperature minime saranno per lo più sotto zero, con il termometro che scenderà fino a -8° a Bolzano e fino a -3° a Torino, Milano e Bologna. Sotto zero anche Aosta e Trento, con -2° e Venezia, con -1°. Le massime più alte si registreranno a Genova e Firenze, con 11° nella Superba e con 10° nel capoluogo toscano.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Il Centro Italia conoscerà una giornata serena e dal tempo molto stabile, con cieli parzialmente nuvolosi soltanto sulla Toscana e sull’Alto Lazio.

In serata la nuvolosità si estenderà anche a Marche, Umbria e Abruzzo.

Una situazione meteo molto stabile anche in Sardegna, dove il sole splenderà per la maggior parte del giorno, con qualche addensamento nuvoloso soltanto sulle coste nord occidentali dell’isola nel corso delle ore serali.

Le temperature saranno fredde ma non sotto zero: solo Perugia e L’Aquila faranno registrare minime negative con Perugia a -3° e L’Aquila a -1°. Molte altre città saranno invece tra i 2°-3° di minima: Ancona, Roma, Pescara.

Le temperature massime più alte saranno invece quelle di Roma, con 12° e di Pescara, dove si raggiungeranno i 10° nelle ore più calde della giornata. Cagliari piuttosto fredda, ma mai quanto le altre città del centro: 8° di minima e 13° di massima.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Anche sul Sud Italia torna finalmente a splendere il sole in una giornata dalle condizioni meteo estremamente stabili.

Qualche leggera nuvolosità è prevista esclusivamente sulla Campania meridionale e, nelle ore serali, sulla Basilicata e sulla Calabria settentrionale.

Le temperature saranno ancora piuttosto basse. Freddissimo a Potenza, con temperature minime di -3° e massime di soli 4°. poco meglio a Catanzaro, dove si scenderà fino a 1° di minima per risalire nelle ore più calde della giornata a 8°.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da . (@marcoge79)

Non molto meglio a Napoli, dove secondo le previsioni meteo del 19 Gennaio 2021 il termometro viaggerà tra i 3° e gli 11°, con un’escursione termica addirittura maggiore di quella di Bari, dove tra la notte e il giorno ci saranno ben 5° di differenza: le minime saranno infatti di 5° e le massime previste di 10°.