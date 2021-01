Dodici previsioni, una per ciascun segno dello zodiaco, ecco il dono del nostro oroscopo per la giornata di oggi.

Buona domenica a tutti e per garantirvi di goderla al meglio siamo pronte a regalarvi alcuni preziosi consigli o, meglio, è pronto il nostro imperdibile oroscopo.

Scopri allora con noi le dodici previsioni, una per ciascun segno dello zodiaco, dedicate alla giornata di oggi.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

L’autostima è la chiave di volta di oggi dei primi tre segni dello zodiaco, tra chi la perde e chi la ritrova.

Oroscopo oggi Ariete

Autostima a quintalate ed è questo il vero ingrediente vincente, quello che vi rende anche oggi le numero uno

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8.

Oroscopo oggi Toro

Rinunciate a controllare ogni cosa e accettate che un’intuizione possa esser la chiave di volta per svoltare la giornata.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Anche voi, sempre così sicure, oggi cadete vittime del mostro gelosia e vedete minaccia un po’ ovunque

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Per i prossimi tre segni oggi è la giornata gusta per mettere in bella vista tutti i propri pregi e valorizzarli come possibile.

Oroscopo oggi Cancro

Una serata tra amiche promette molto bene tra chiacchiere, risate e anche qualche brindisi extra.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 7.

Oroscopo oggi Leone

Per coltivare al meglio il vostro futuro oggi mettete da parte i vostri difetti e concentratevi sui pregi: d’obbligo sfruttarli al meglio.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 9.

Oroscopo oggi Vergine

Solitamente non siete vittime della gelosia ma oggi sembra proprio che a ogni minimo pretesto siete pronte a staccare.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 6.

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oggi i prossimi tre segni innescano il turbo e si prendono tutte le soddisfazioni desiderate da tempo.

Oroscopo oggi Bilancia

Sognate un amore capace di resistere a qualsiasi burrasca: non è impossibile, le carte giuste sono tutte nelle vostre mani

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo oggi Scorpione

Oggi vi meritate qualcosa di veramente speciale: del resto i saldi sono oramai dietro l’angolo, vi sentite giustificate

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Mettete da parte il senso di malessere degli ultimi giorni e vi godete finalmente una giornata di sorrisi

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 8.

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Chi avrà inattese liete novelle e chi invece dovrà convivere con ostacoli imprevisti: una domenica complessa per gli ultimi tre segni.

Oroscopo oggi Capricorno

Un gruzzoletto inatteso giunge a darvi inaspettate opportunità in questa giornata che porterà acquisti inimmaginabili

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8.

Oroscopo oggi Acquario

Oggi vi sentite ambasciatrici di cultura e condividete le vostre idee un po’ con chiunque, sicure di stimolare sempre un dibattito costruttivo

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Qualche scontro in famiglia rende questa domenica più complessa del previsto: nessuna cattiveria solo opinioni totalmente divergenti

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 6



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.