Il 2021 è finalmente arrivato e per molti l’interrogativo più grande riguarda l’amore e come sarà nel corso dei prossimo mesi. Scopriamolo insieme con l’aiuto delle stelle.

Dopo un 2020 che ci ha messo alla prova sotto diversi punti di vista, il bisogno di leggerezza è un po’ ciò che contraddistingue ognuno di noi. E quando si parla di momenti felici e da ricordare l’amore diventa un pensiero costante. Che si abbia voglia di impegnarsi o meno, nessuno resiste infatti al fascino dei primi batticuori o di una relazione appagante. E quale miglior modo di iniziare l’anno se non quello di sbirciare un po’ tra le possibilità sentimentali di ognuno di noi?

Il 2021, dopotutto, porta con se tutta una serie di novità che vale la pena esplorare, sia che si sia single che già in coppia. Oggi, quindi, proveremo a capire come sarà l’amore per ogni segno zodiacale.

Amore nel 2021: ecco come sarà i per segni dello zodiaco

Ariete – Un anno di cambiamenti da fare

Per i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete, il 2021 sarà un anno di cambiamenti, almeno per quanto riguarda l’amore. Chi è già in coppia dovrà rimboccarsi le maniche per portare una ventata di novità all’interno della relazione e per far si che il rapporto non risulti noioso. I single, invece, sentiranno un gran bisogno di fare nuove conoscenze e di guardarsi un po’ intorno prima di prendere decisioni in grado di portare a dei legami più definitivi. L’amore sarà quindi un po’ in bilico ameno per i primi mesi dell’anno. Mesi in cui i nativi del segno dovranno impegnarsi per lavorare su se stessi e sul loro modo di vivere l’amore. Una volta compreso ciò di cui hanno davvero bisogno, potranno iniziare a pensare di costruire qualcosa di solido. Cosa che avverrà con maggior facilità intorno alla seconda partire dell’anno. In quel momento chi ha una storia già in atto capirà se è giusto proseguire o se è il momento di cambiare aria. Chi è in cerca dell’amore, invece, potrebbe fare nuovi incontri, e tra questi trovare addirittura la persona giusta, coronando così il proprio desiderio d’amore.

Toro – Un anno di decisioni da prendere

Per i nativi del segno zodiacale del Toro, l’amore è un aspetto fondamentale della vita. E per questo motivo, il 2021 si rivelerà un anno molto importante. Si tratterà infatti di un susseguirsi di mesi i grado di mettere le basi per qualcosa di grande. Per riuscirci, però, sarà necessario prendere diverse decisioni alcune delle quali dovranno partire dalla sfera emozionale. I nativi del segno si troveranno infatti a dover decidere come proseguire la loro vita e che ruolo dare all’amore. I single avranno modo di fare diversi incontri, alcuni dei quali estremamente importanti ed in grado di rivelarsi fondamentali per la riuscita in amore. Chi è in coppia, vivrà momenti sereni e probabilmente si troverà a pianificare il futuro. Che si tratti di rendere più stabile il rapporto, di cambiar casa o di dar vita ad una famiglia, le novità non mancheranno. In entrambi i casi ciò che conterà davvero sarà la voglia di fare e le decisioni che si prenderanno. Decisioni che diventeranno un perno importante per il futuro sentimentale.

Gemelli – Un anno ricco di novità

Il 2021, per i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli, sarà senza alcun dubbio un anno ricco di novità. Queste coinvolgeranno ogni aspetto della loro vita, travolgendo anche la sfera sentimentale. I nativi del segno si troveranno infatti a dover fare i conti con più novità alla volta. Cosa che sapranno gestire alla grande ma che potrebbe portarli a distrarsi dall’amore. Basterà però un minimo di concentrazione in più per cambiare le cose e trovare un nuovo equilibrio. Un equilibrio che chi è già in coppia dovrà imparare a gestire con il partner al fine di inserire le giuste novità nel rapporto a due. I single, invece, si troveranno a fare diverse conoscenze, alcune delle quali saranno molto importanti. L’estate sarà in ogni caso ricca di decisioni da prendere e di cambiamenti da fare. Cosa che i nativi del segno vivranno meglio di quanto pensano. E sarà proprio nei mesi più caldi che molti di loro comprenderanno ciò che desiderano davvero, riuscendo così a costruire le basi per un futuro a misura del loro modo di essere. Cosa che avverrà anche per la sfera sentimentale.

Cancro – Un anno ricco di possibilità

Per i nativi del segno zodiacale del Cancro, il 2021 sarà senza alcun dubbio un anno ricco di possibilità che li spingeranno anche verso la realizzazione dei loro sogni in ambito sentimentale. Dopo un lungo periodo di incertezze, i nativi del segno si troveranno infatti più che mai carichi di voglia di fare. E ciò li spingerà a riflettere sulla loro condizione attuale. I single avranno così modo di interrogarsi su cosa desiderano davvero e su come raggiungerlo. Mentre chi vive già una relazione stabile potrà apportare dei cambiamenti in grado di rivitalizzarla e di rendere il tutto più armonico ed in linea con la loro idea di amore. Si tratterà quindi di un anno nel quale riflettere a fondo su ciò che si desidera a fine di agire per il meglio. Un aspetto che i nativi del segno vivranno in pieno già a partire dai primi mesi, trovando così tutto il tempo che gli serve per godere delle tante possibilità che si troveranno davanti.

Leone – Un anno di decisioni da prendere

I nati sotto il segno zodiacale del Leone , nel 2021 vivranno un anno di passaggio. Più che cercare o consolidare un rapporto si troveranno infatti a dover riflettere a lungo sui cambiamenti da fare per potersi realizzare in amore. Chi è ancora single avrà modo di capire di cosa ha bisogno, incontrando persone che nel bene o nel male aiuteranno a farsi un’idea in merito. Chi sta già vivendo una storia d’amore dovrà fare i contro con un improvviso bisogno di cambiare le cose. Ciò significa ristabilire i punti importanti della relazione e ripartire da lì. Si tratterà di un anno che per alcuni sarà intenso e a tratti difficile ma che alla fine consentirà di creare delle basi solide ed in grado di sorreggere un tipo di rapporto più in linea con il loro modo di essere e pertanto in grado di farli sentire felici e appagati.

Vergine – Un anno di riflessioni da fare

I nativi del segno zodiacale della Vergine troveranno nel 2021 un terreno fertile per riflessioni importanti, anche in campo sentimentale. Molti di loro si sono infatti trovati a vivere un periodo importante e ricco di cambiamenti che li ha portati a porsi qualche interrogativo sul proprio modo di vivere. Ciò, nel nuovo anno si concretizzerà con un bisogno di scoprirsi di più e di comprendere a meglio anche l’amore. Per chi è single il tutto rappresenterà la possibilità di un nuovo inizio e di relazioni più in linea con necessità e desideri. Chi vive già una relazione a due dovrà invece rivederne diversi aspetti e capire se c’è margine per portare delle migliorie al rapporto o se è invece meglio lasciarlo andare per trovare una persona più affine. In ogni caso si tratterà di scelte che dopo aver riflettuto per bene giungeranno quasi spontaneamente. Cosa che porterà i nativi del segno a sentirsi più appagati in amore.

