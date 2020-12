By

Che tempo farà oggi lungo la Penisola? Ce lo svelano le previsioni meteo zona per zona. Piccola anticipazione: occhio alla pioggia.

Una situazione instabile e variegata caratterizza l’Italia lungo la giornata di oggi.

Se al centro, soprattutto sulle regioni tirreniche centro-meridionali ma anche in Emilia, e spingendosi poi fino a Adriatico, Puglia e Sicilia, si verificheranno diverse precipitazioni, la situazione appare più asciutta altrove ma con cielo spesso coperto o molto nuvoloso.

Si calmano anche i venti ma non i mari, un po’ ovunque agitati.

Vediamo però la situazione più nel dettaglio

Previsioni meteo per la giornata di oggi

Una situazione dunque assai variegato quella che si prospetta oggi per il cielo italiano.

Ecco un prospetto dettagliato per le tre aree principali della Penisola, nord, centro e sud.

Previsioni meteo per oggi: nord Italia

Un cielo spesso molto nuvoloso a tratti quasi messaggero di pioggia ma sarà solo un’illusione. Non sono infatti attese precipitazioni se non qualche acquazzone occasionale in Emilia e sul Friuli Venezia Giulia.

Come sempre non mancheranno nebbie sulle valli alpine e prealpine e il termometro non supererà i 4 gradi di Aosta e i 9 di Trieste.

Previsioni meteo per oggi: centro Italia

L’instabilità la farà da padrone in quest’area, soprattutto su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale dove si arriverà anche a rovesci e locali temporali. Piogge invece più discontinue sulle regioni adriatiche mentre la neve cadrà sopra i 900-1000 metri.

Vento e mari molto mossi un po’ ovunque con temperature comprese tra i 7 gradi di l’Aquila e i 13 di Cagliari.

Previsioni meteo per oggi: sud Italia

Anche a meridione l‘instabilità la farà da padrona con precipitazioni più consistenti e continue sulla Campania mentre altrove si alterneranno acquazzoni a pause asciutte e localmente soleggiate. Sui rilievi sopra i 1100 e 1400 metri cadrà la neve.

Le temperature non supereranno i 6 di Potenza e i 15 di Palermo.

Per concludere vi regaliamo una citazione che speriamo possa accompagnarvi e regalarvi ispirazione per l’intero mercoledì.

“Sapete, è geniale questa cosa che i giorni finiscono. E’ un sistema geniale. I giorni e poi le notti. E di nuovo i giorni. Sembra scontato, ma c’è del genio. E là dove la natura decide di collocare i propri limiti, esplode lo spettacolo. I tramonti.” (Alessandro Baricco)

Fonte: ilmeteo.it