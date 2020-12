Perché gli uomini preferiscono le donne formose?

By

Le donne con le curve non lasciano gli uomini indifferenti, scopri cosa gli uomini trovano irresistibile in una donna curvy.

Gli stereotipi sociali impongono donne magre e longilinee eppure gli uomini non sembrano affatto non apprezzare le voluttuose donne curvy anche loro molto attraenti e per una moltitudine di buoni motivi.

Se avete delle belle forme basta fare diete, gli uomini vi preferiscono così, smettetela di frustarvi con delle diete drastiche, potreste dimagrire e perdere parte del vostro fascino.

Vuoi sapere quali sono i possibili motivi per cui un uomo potrebbe preferire una donna curvy ad una donna magra? Eccone alcuni

9 buoni motivi per cui gli uomini preferiscono le donne curvy

1. Hanno un seno generoso

Il seno di una donna attrae molto gli uomini che ritengono la prosperità del seno una risorsa seducente. Generalmente, le donne hanno un torace proporzionato al resto del corpo motivo per il quale quando il seno è grande inevitabilmente attira l’attenzione. Ovviamente anche il seno piccolo può attrarre, dipende dai gusti. A proposito di seno, saperi che è stato dimostrato che l’influenza nelle donne con il seno grande dura più a lungo?

2. Hanno glutei grandi

Le donne formose hanno generalmente glutei formosi. Un sondaggio condotto da Au Féminin nel 2013 aveva concluso che un uomo su 3 li considerava la principale fonte di seduzione.

3. Sono meno spigolose

Quando un uomo le abbraccia non ha paura di romperle, per questo l’uomo forte abbraccia più volentieri le donne formose, inoltre tutta questa morbidezza fornisce una sensazione di calma e rassicurazione mentre l’estrema magrezza fornisce una sensazione di fragilità.

4. Amano godersi i piaceri della vita

Con una donna formosa al fianco gli uomini sanno che non devono sentirsi in colpa se non ordinano solo un’insalata al ristorante. Una donna formosa ha peccato di gola, qualche volta ha esagerato e si è goduta i piaceri della vita. Sapevi che uno studio scientifico ha concluso le coppie più felici sono quelle che aumentano di peso?

5. Sembrano più giovani

Così come i bambini paffutelli, anche le donne formose hanno quelle guanciotte che le fanno sembrare giovani. Inoltre il grasso rende meno visibili le rughe. Un grande vantaggio non credi?

6. Ispirano la fertilità

I fianchi larghi sono il simbolo della fertilità per gli uomini. Ad affermarlo è l’antropologo Frank Marlowe dell’Università di Harvard, secondo il quale gli attributi sessuali generosi fanno pensare al corpo di una futura madre.

7. Sono più appassionate a letto

Le donne morbide sembrano avere una predilezione per il piacere carnale e si ingegnano di più per suscitare l’ardore del loro partner.

8. Sono bellissime

Nell’antica Grecia, le donne più belle erano quelle che avevano le cosce grandi. Le forme erano associate a salute e prosperità.

9. Sembrano più mature

Le donne formose che sorridono sono donne che hanno una grande dote: hanno acquisito la capacità di amarsi incondizionatamente. Le donne eccessivamente magre o eccessivamente formose con molta probabilità avranno dovuto affrontare qualche critica e sguardi offensivi imparando loro malgrado a staccarsi dalle opinioni degli altri e a concentrarsi su ciò che conta davvero nella vita: la propria felicità.

