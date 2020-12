Ti sei mai chiesto come creare un rapporto profondo oltre l’intimità fisica? Ci sono cinque cose che puoi fare: ecco quali sono!

La tua relazione è iniziata da poco oppure ti sembra vada avanti a “singhiozzi”?

Tra di voi c’è tutto: rispetto, voglia di stare insieme, rapporti intimi alle stelle eppure, nonostante tutto, ti sembra che manchi qualcosa.

Certo, non possiamo obbligare nessuno ad amarci e neanche a provare per noi sentimenti profondi, intimi e bellissimi.

Quello che puoi fare, però, è usare questi cinque consigli per migliorare il vostro rapporto senza dover sempre ricorrere all’amore fisico per sentire il partner vicino.

Creare un rapporto profondo: ecco cinque consigli per riscaldare l’atmosfera

A volte ci sembra di non riuscire a raggiungere quell’intimità che vorremmo con il partner.

Non si tratta tanto di essere lontani o solo incastrati in una situationship (qui ti spieghiamo che cos’è).

Il vostro è un rapporto che non si basa solo sull’amore fisico e dove è palese che ci sia qualcosa di più.

Ti arrovelli, però, perché manca una dimensione più intima e segreta nella quale tu ed il tuo partner possiate iniziare ad essere una coppia davvero.

Ora, è evidente che noi, dallo schermo del computer o del PC, non possiamo di certo darti il consiglio giusto per trasformare la tua relazione!

Solo tu (ed il partner) sapete come funzionano le cose tra di voi e di quanto tempo avete ancora bisogno per iniziare a sentirvi una coppia vera.

Ricordati che obbligare qualcuno a sentire qualcosa che non gli viene dal cuore non è solo sbagliato ma anche molto controproducente!

Tu non vuoi sentimenti falsi o che la tua intimità si regga su dei presupposti costruiti ad arte ed anche noi ci auguriamo che questo non ti accada mai.

Quelli che trovi di seguito sono cinque consigli per cercare di creare un certo calore fra voi due se ti sembra, ancora, di essere bloccata dall’imbarazzo o dalla paura.

Ecco cosa puoi fare per rendere il tuo rapporto più profondo senza (quasi) muovere un dito!

dormire vicini : nessuno dice che dobbiate passare la notte insieme per forza ma, invece, di provare a fare una piccola pennichella insieme!

Dormire uno accanto all’altro, infatti, è il modo perfetto per creare vicinanza ed intimità senza dover fare veramente… nulla!

Quando vi sveglierete, dopo il vostro primo pisolino insieme , vi ritroverete con un legame molto più profondo: provare per credere!

Ci sono tantissimi modi per dormire insieme: qui vi abbiamo svelato che cosa rivela su di voi il modo in cui dormite.

Ma, prima di leggere questo articolo, dovete iniziare, quantomeno, a riposare uno vicino all’altro!

Le chiacchiere e le piccole confidenze servono a rendere ogni rapporto (quello tra partner e quello tra amici) più solido e sano.

Dopotutto è proprio grazie alle amicizie che hai stretto al liceo se sei in grado, oggi, di avere una relazione. Non ci credi? Lo dice la scienza!

Per far sì che il vostro partner vi racconti qualcosa di personale, comunque, il primo step è quello di iniziare a chiedere.

Mi raccomando, però, non iniziate con le domande stile Sherlock Holmes !

Basta mostrarsi curiosi ma rispettosi, interessati ma anche vogliosi di conoscersi, semplicemente, meglio.

La cucina viene in tuo aiuto!

Potreste provare a fare dei biscotti , cucinare una lasagna oppure, semplicemente, tentare una piccola gita.

Niente di lontano, sia chiaro! Dopotutto siamo sempre in piena emergenza Covid-19!

Potreste provare, però, a fare una passeggiata in un parco che ancora non avete esplorato, oppure andare a mangiare in un ristorante mai provato.

Provare un’ esperienza nuova , per entrambi, aiuta a rafforzare il vostro legame e creare un simpatico “precedente” del quale potrete parlare per ore ed ore!

(Se no, per fortuna questo articolo te lo ha fatto notare, quindi, non preoccuparti).

Farsi piccoli regali è un modo per conoscersi meglio e creare un’atmosfera più intima e rilassata .

Certo, magari all’inizio non saremo in grado di azzeccare immediatamente il dono giusto ma il bello è proprio quello: con un piccolo regalo dopo l’altro è possibile iniziare a conoscersi !

Se questa idea ti è piaciuta ma sei completamente a corto di spunti, non ci resta altro da fare se non consigliarti di provare a regalare al tuo partner il libro per colorare le parolacce. Serve a combattere lo stress !

Si tratta, semplicemente, di sdoganare una lacrimuccia quando capita e di far capire all’altro che è ok se i sentimenti, anche quelli che non riguardano voi, vengono espressi!

Non si deve per forza trattare di qualcosa di tragico: convincetelo a guardare un talent show o un film strappalacrime.

Se poi ci scappa una, piccola, lacrimuccia meglio così: adesso sapete che potete piangere uno di fronte l’altro!

Insomma, l’intimità, in una coppia, non la fanno solo i rapporti intimi o gli anni di conoscenza.

Si può anche costruire, passo passo, superando gli imbarazzi grazie a qualche piccolo stratagemma.

Ne proverete qualcuno?