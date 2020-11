Le anticipazioni di Uomini e Donne del 27 novembre vedono Gemma Galgani protagonista di una doccia bollente.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 27 novembre, tenetevi forte, vi faranno venire voglia di vedere subito la puntata registrata, ma purtroppo dovrete pazientare ancora qualche giorno. Protagonista indiscussa della puntata, come riportato da Il vicolo delle news, è ancora una volta Gemma Galgani che ruberà la scena a tutti i suoi compagni di viaggio nel parterre.

Oltre a parlare della vita sentimentale della dama, che settimana scorsa ha spiazzato tutti regalando la passerina, si parlerà anche della sua sfilata. Gemma ha deciso di imitare l’iconica scena del film Flashdance, facendosi versare addosso perfino un secchio di acqua!

La sfilata della dama si è rivelata essere un autentico successo, tant’è che i cavalieri le danno dato quasi tutti 10, apprezzando la voglia di mettersi in gioco nonostante l’età.

Gemma Galgani farà una doccia bollente a Uomini e Donne che lascerà tutti con il fiato sospeso. Chissà però se anche il pubblico del piccolo schermo apprezzare la scena fornita dalla dama, con tanto di effetti speciali, ma attenzione perché lei non si è limitata soltanto alla passerella, ha fatto molto di più.

Registrazione Uomini e Donne 27 novembre: Gemma fa una proposta indecente

La registrazione di Uomini e Donne del 27 novembre non finisce di certo qui, perché Gemma Galgani durante il corso della sfilata, dove sembrerebbe aver imitato in maniera egregia il film Flashdance, ha fatto anche una proposta indecente al cavaliere che corteggia!

Ebbene sì, Gemma ha preso coraggio e durante il corso della puntata non solo ha chiuso la sua conoscenza con Biagio, che è ancora indeciso su chi corteggiare ormai da settimane, scegliendo di dedicarsi in maniera esclusiva a Maurizio, che è più giovane di lei, facendogli intendere che vuole assolutamente rivederlo e non per guardare un film o scambiare quattro chiacchiere al chiaro di luna, ma perché vuole spingersi ben oltre, scoprendo altri lati della sua personalità e non solo.

Gemma ha fatto una proposta indecente a Uomini e Donne e il suo cavaliere non sembrerebbe essersi fatto tirato indietro, promettendo fuochi e fiamme!

Che sia la volta buona, nonostante i vari sospetti e insinuazioni da parte dei protagonisti del parterre del Trono Over sul prode cavaliere, che Gemma abbia trovato la persona adatta a lei e che non sappia darle soltanto dei baci umidi? Staremo a vedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Uomini e Donne intanto è nella consueta pausa settimanale e tornerà sul piccolo schermo degli italiani da lunedì prossimo, con un nuovo appuntamento con i protagonisti del Trono Classico e Trono Over. Anche se, diciamocela tutta, ora il pubblico non vede l’ora di poter ammirare la doccia di Gemma Galgani, che è pronta a mettersi in gioco ogni volta sempre di più pur di conquistare il cuore dei suoi corteggiatori, che purtroppo di impegnarsi seriamente non sembrano proprio volerne sapere. Insomma, ne vedremo, come sempre, delle belle.