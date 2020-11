Se ti stai scervellando per cercare la giusta via per rendere la tua coppia più affiatata, sappi he in realtà può bastare un solo semplice gesto.

Esiste un gesto, semplice, quasi banale ma capace come nessun altro di rafforzare il feeling con il partner, di far sentire la coppia più unita e affiatata, capace di far nascere un legame profondo e duraturo.

Si tratta di grandi imprese o gesti epocali? Assolutamente no, parliamo del gesto più semplice del mondo ma con un potere sconfinato: tenersi per mano.

Dopo aver visto come il modo in cui vi tenete la mano parli della vostra relazione, vi illustriamo oggi lo studio che ci spiega come il tocco delle mani può regalare a una coppia un’unione senza pari.

Per una coppia più unita basta tenersi per mano

Il gesto più semplice e naturale che possa avvenire tra due persone che si vogliono bene, tenersi per mano, cercare una vicinanza, un semplice tocco che cambia ogni cosa.

Non c’è bacio, abbraccio o rapporto sessuale che tenga il confronto: il piacere che si prova nello stringere a sé la persona amata è impareggiabile.

Cercare la mano dell’altro è del resto un gesto di vicinanza universale, ciò che facciamo anche per confortare un amico in un momento di difficoltà. Avevamo inoltre già visto come tenersi per mano sappia alleviare il dolore.

Ora, a confermare il potere di due mani che si sfiorano, arriva uno studio realizzato dal dottor James Coan, psicologo dell’Università della Virginia, che sostiene come non sia tanto il gesto di per sé a fare la differenza quanto la catena di emozioni che ciò scatena nel nostro cervello.

Tenersi per mano infatti favorisce il rilascio di ossitocina, il famoso “ormone dell’amore”, in grado di abbassare la pressione sanguigna e rallentare la frequenza cardiaca. Ecco spiegato come questo semplice gesto sappia rafforzare l’empatia e la comunicazione nella coppia. Discussioni, malumori e nervosismo spariscono lasciando il posto a serenità e complicità.

Incredibile ciò che un semplice tocco delle mani riesce a fare, non vi pare? E della cosa non i può dubita, ora abbiamo anche le prove scientifiche.

Da oggi dunque sappiamo che cosa fare qualora tristezza, malumore e magari un po’ di stress rischino di prender il sopravvento nella nostre avita di coppia. Semplicemente… teniamoci per mano!