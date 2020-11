Se vi sembra di non avere mai abbastanza tempo da condividere con il partner scoprite 5 momenti che dovreste ritagliarvi ogni giorno per creare una nuova intimità.

All’inizio è la passione a prendere il sopravvento ma poi subentra la routine che, lentamente, prevarica anche al passione stessa.

E’ così che anche le coppie più affiatate rischiano di vedere la loro intimità ridotta a lumicino.

La triste verità è che il più delle volte crediamo di non avere tempo per l’intimità. Può sembrare quasi paradossale ma nel XXI secolo anche l’intimità deve entrare in agenda, deve spesso diventare un’intimità programmata, come vi avevamo spiegato tempo fa, per non rischiare di finire nel dimenticatoio.

Pensare che invece di momenti da ritagliare nella giornata per coltivare l’intimità di coppia ce ne sono e come. Noi ne abbiamo scovati per voi ben cinque, quelli che ogni coppia dovrebbe riservarsi all’interno di ciascuna giornata.

5 momenti di intimità che ogni coppia dovrebbe ritagliarsi tutti i giorni

Ogni giornata è fatta di impegni, progetti da realizzare, doveri e tanta, troppa frenesia.

In questo caos perenne ci sono però a ben guardare dei momenti che possiamo cogliere al volo o, in altri casi, creare ad hoc per goderli insieme al partner.

Si tratta di vere e proprie occasioni per non far mai spegnere la fiamma della passione o, qualora serva, cercare di riaccenderla. L’intimità è qualcosa che va coltivato all’interno di una coppia, della quale mai si deve perdere di vista il valore e che si deve dunque ricercare in ogni modo e momento possibile.

A tal proposito noi abbiamo individuato 5 fasi della giornata che potrebbero rivelarsi ben più interessanti di quanto pensiamo. Scopriamo quali sono e come sfruttarle al meglio in coppia.

Risveglio – Puntate la sveglia cinque o dieci minuti prima per baciarvi, abbracciarvi e salutarvi come si deve, magari potrete concedervi anche una doccia insieme o un bel caffè.

Pausa caffè – Un break durante la giornata è il momento perfetto per rivolgere un dolce pensiero al partner. Può bastare anche un semplice sms, una piccola attenzione che possa fargli piacere.

Pausa piccante – Magari avete appuntamento dall’estetista o vi attende una seduta di allenamento, possono esser occasioni per inviare un messaggino un po’ più intimo al vostro partner e iniziare a scaldare il clima per la serata: prima di rivestirvi del tutto scattate un bel selfie e… inviate!

Rientro a casa – Prima di cena, quando solitamente ci si concede un bagno rilassante o un po’ di tv, condividete il relax con il partner, raccontandovi la giornata ma anche stando vicini e godendovi le sensazioni che vi dà toccarvi e baciarvi.

Prima di addormentarvi – Replichiamo la routine del risveglio e datevi la buona notte come si deve: un bacio, qualche carezza e gesti di intimità che potranno esser più o meno… spinti!