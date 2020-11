Le anticipazioni di Uomini e Donne del 23 novembre rivelano che per la prima volta una dama lascerà senza parole Armando Incarnato.

La puntata di Uomini e Donne del 23 novembre segna un ritorno del programma, dopo la consueta pausa del weekend, con i fiocchi. Per la prima volta al centro dello studio ci sarà Armando Incarnato senza parole a causa della dama che sta conoscendo. Il problema è capire se la sua reazione è stata scatenata in senso positivo o negativo, visti i tempi che corrono.

Purtroppo però nessun lieto fine perché il cavaliere partenopeo, che si troverà in un nuovo triangolo amoroso, è rimasto senza parole a causa dell’atteggiamento negativo che avrebbe assunto Brunilde. Quest’ultima, secondo Armando, durante il corso della loro conoscenza avrebbe avuto repentini cambi di umore, ma non solo. Si sarebbe rapportata a lui anche in maniera totalmente brusca, deludendo le sue aspettative, ma c’è di più.

Armando Incarnato è deluso a Uomini e Donne perché è convinto che Brunilde abbia occhi soltanto per lui e per nessun altro, insinuando quasi che è inutile restare nel programma per lei se questo interesse non è ricambiato, peccato che sarà smentito subito dopo da Leandro. Lui ha frequentato la dama e ha avuto tutt’altra sensazione visto che ci sono stati dei momenti intimi con lui.

Armando sta conoscendo Brunilde, ma Claudia non ci sta e dice la sua… #UominieDonne pic.twitter.com/F2rBtsoRKH — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 20, 2020

Uomini e Donne anticipazioni 23 novembre: nuova delusione per Gemma Galgani

Ampio spazio nella puntata di Uomini e Donne di oggi sarà dedicato, manco c’è bisogno di specificarlo, a Gemma Galgani! La dama si era illusa di potersi fare qualche puntata in santa pace, visto che la sua acerrima nemica è in isolamento, ma Tina Cipollari sarà di nuovo in collegamento con gli studi Elios di Roma, scatenandosi come non mai quando Gemma sarà al centro di tutto.

Quest’ultima, dopo la fine della precedente puntata, si è sfogata contro l’opinionista con Maurizio, il suo nuovo corteggiatore, non tessendone di certo le lodi, facendo andare la Cipollari su tutte le furie anche in collegamento da casa e qualcosa ci suggerisce che quando ritornerà in studio sarà più carica di prima.

Gemma Galgani avrà una nuova delusione a Uomini e Donne, tra l’altro nella nuova registrazione ha messo in imbarazzo tutti, perché il cavaliere su cui ha riposto tutte le sue speranze non ha alcuna intenzione di proseguire una conoscenza in esclusiva in quanto ha già iniziato a frequentare anche Valentina. Insomma, per la dama di Torino le gioie sembrano essere sempre più lontane. Riuscirà a trovare l’amore della sua vita all’interno del dating show di Maria De Filippi?

Uomini e Donne oggi è pronto a tornare con una puntata nuova di zecca sul piccolo schermo degli italiani con un inizio di settimana con il botto, visto che siamo soltanto a lunedì ma i colpi di scena non sembrano di certo mancare tra i protagonisti del programma.