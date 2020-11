Oggi mettiamo a dura prova le vostre capacità con il test della mamma. Sai individuare, tra le due signore, chi è la mamma del bambino?

Oggi vi proponiamo un test che ha a che vedere con i rapporti familiari.

In questa immagine, infatti, vi chiediamo di individuare quale tra le due donne è la mamma del bambino che sta giocando.

Sarà la donna con i capelli sciolti o quella con i capelli racconti?

Test della mamma: sai indovinare chi tra le due è madre?

Il test di oggi mette alla prova il vostro spirito d’osservazione.

Nel disegno qui sopra, infatti, non ci sono errori od incongruenze da evidenziare ed individuare.

La domanda è molto semplice: chi fra le due donne è la madre del bambino?

In molti hanno cercato di dare la risposta ma non ci sono riusciti: dovete osservare attentamente l’immagine e studiare ogni particolare.

Questa foto ha infatti fatto il giro del web e quasi il 70% delle persone sbaglia a dare la risposta.

Il nostro primo suggerimento per indovinare la risposta è quello di osservare attentamente il bambino.

Per rispondere al quesito avete, infatti, molti elementi a vostra disposizione ma sono solo due le ragioni principali che identificano la mamma del bambino.

Il colore è stato rimosso dalla foto proprio per evitare che le associazioni tra un colore e l’altro possano distrarre gli osservatori!

Avete fatto la vostra scelta? Allora scopriamo la soluzione!

La mamma del bambino è la donna sulla sinistra dell’immagine, con i capelli sciolti e le gambe piegate sotto la sedia!

Se avete indovinato, complimenti! Vuol dire che siete in grado di usare la logica ed avete una mente molto acuta!

Chi non ha indovinato non deve risentirsi: il disegno è fatto appositamente per ingannarvi e, soprattutto, non valuta l’intelligenza ma la nostra “ingenuità”.

La donna con lo chignon, infatti, essendo seduta più vicino al piccolo potrebbe trarre un osservatore meno attento in inganno.

All’inizio, infatti, siamo più portati a pensare che sia la mamma sia la donna seduta con le gambe più vicine al bambino.

Nella realtà, però, uno degli elementi che identifica come mamma la donna di sinistra è proprio quello delle gambe.

Tenendo le gambe ripiegate sotto la sedia, infatti, la donna di sinistra non crea ostacoli fra sé ed il bambino: il piccolo può avvicinarsi quanto vuole.

Inoltre le gambe della donna con lo chignon sono rivolte verso di “noi”, cioè verso l’esterno.

Il linguaggio del corpo, quindi, ci svela che non è lei la mamma del bambino!

Il secondo degli indizi è “nascosto” nella fisionomia del piccolo.

Mentre sta giocando, infatti, il bambino dà le spalle alla signora con lo chignon: anche questo è un dettaglio che può confondere.

Noi adulti, infatti, siamo abituati a considerare positivamente l’idea di dare fisicamente le spalle a qualcuno.

Vuol dire che non temiamo minacce e che, quindi, esponiamo il nostro lato meno difeso alla persona di cui ci fidiamo.

Per i bambini, però, la questione è molto diversa.

Il piccolo sta giocando e non sembra far parte della conversazione.

Ha, però, il viso rivolto verso la figura che gli è più familiare: sua mamma!

Vi è piaciuto questo test?

Allora potete provare a risolverne altri: che dite di tentare di individuare i volti nascosti in questa immagine o l’errore si trova in questo paesaggio.

Fateci sapere se riuscite a risolverli!