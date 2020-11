By

Pronte per iniziare il weekend? Ma che cosa ci riserverà questo sabato? L’oroscopo svela il destino di ciascun segno dello zodiaco.

Sabato ci siamo! Scopriamo come questo weekend avrà inizio per i vari segni zodiacali. Salite o discese ci attendono? Scopriamolo grazie alle previsioni del nostro oroscopo.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una giornata in cui ai primi tre segni dello zodiaco sembrano mancare i giusti stimoli. Qualcuno riuscirà a trovarli comunque ma altri alzeranno bandiera bianca.

Oroscopo oggi Ariete

Questo weekend senza shopping non sembra neanche weekend. Per fortuna che esiste l’on line ma occhio a non esagerare.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Il cuore vacilla, sconvolto da un profondo senso di insicurezza. Sentite odore di tradimento e non riuscire a chiarirvi le idee rischia di farvi impazzire.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Vuoto, questo il termine che meglio descrive una giornata prima di stimoli e anche di opportunità finanziarie: il conto piange.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Tempi duri anche per i prossimi tre segni che però sembrano, ciascuno a proprio modo, trovare la strada giusta per andare avanti in grande stile.

Oroscopo oggi Cancro

Tra amicizia e amore non avete dubbi su quale scegliere, con gli amici vi sentite liberi, in amore invece non fate che vacillare.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Anche voi che fate della fati il vostro marchio di fabbrica vacillate in un momento in cui l’incertezza sembra farla da padrone. Tenete duro!

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

Avreste tanto da dire eppure le parole sembrano proprio non venire, soprattutto in amore. Occhio però: tenere tutto dentro può portare all’esplosione.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Un weekend con qualche disturbo di troppo per i prossimi segni, non propriamente al meglio. Quel senso di disturbo sembra proprio non se ne voglia andare.

Oroscopo oggi Bilancia

Gelosia e possessività non vi sono mai appartenute ma oggi scoprite di conoscerle più di quanto poteste pensare. Lottate per scongiurare qualsiasi imprevisto ma così perdete anche tante opportunità.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Un senso di delusione aleggia nell’aria e vi fa perdere fiducia nel vostro prossimo. La malinconia rischia di avere la meglio.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

Un senso di malessere passeggero vi mette in allarme. Anche se sparisce alla velocità della luce meglio chiedere il parere del vostro medico: di questi tempi non si sa mai.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6.

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

C’è grande fermato tra gli ultimi tre segni. Strade non certo spianate ma le energie non mancano così come le idee. Basta avere un po’ di tenacia e pazienza.

Oroscopo oggi Capricorno

Vita sentimentale trafficata ma forse, a ben vedere, è tra gli amici che dovrete guardare con attenzione: uno di loro aspira a diventare molto di più.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Umore nero, voglia di far nulla, tensioni emotive profonde. Se non siete ancora esplose è quasi un miracolo.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 4

Oroscopo oggi Pesci

Tante le idee che vi proliferano in mente, così come i sogni per un mondo migliore ma attuarle certo non è la cosa più semplice. Magari qualche amico potrà aiutarvi