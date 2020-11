I segni più pericolosi dello zodiaco

Scopri quali sono i segni zodiacali dello zodiaco. Il parere delle stelle per ogni segno zodiacale.

Nei rapporti interpersonali le dinamiche che possono instaurarsi tra le persone sono davvero tante. Tra queste ci sono quelle sia positive che negative. E riguardo a quelle negative, gli aspetti da prendere in considerazione sono davvero tanti. In momenti di scontro, infatti, le persone possono dare il peggio di se e mostrarsi invidiose, dispettose o, addirittura, pericolose. E quando si parla di pericoli, è sempre bene sapere a cosa si va incontro.

E sebbene in merito ci siano diverse variabili, è possibile basarsi su alcuni parametri per avere un’idea di quali sono le persone dalle quali è meglio guardarsi con maggior attenzione. Le stelle, infatti, possono influenzare ognuno di noi anche nel modo di agire. Per questo motivo, oggi, scopriremo quali sono i segni zodiacali più pericolosi e quali, invece, possono essere considerati più tranquilli.

I segni zodiacali più pericolosi e quelli che lo sono di meno

Ariete – Quelli non così pericolosi

In questa sorta di classifica i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono tra i segni che danno maggiori sorprese. Sebbene siano pronti a tutto pur di avere la meglio in ogni situazione, di base non risultano essere poi così pericolosi. Certo, se entrano in competizione possono arrivare a dare il peggio di se. Ciò nonostante non sono soliti macchinare piani precisi per far del male agli altri. Ciò che conta per loro è infatti poter raggiungere il risultato sperato nel minor tempo possibile. Cosa che cercano di fare con ogni mezzo possibile, anche a scapito di chi trovano sul loro percorso. Detto ciò si possono affrontare serenamente anche in momenti di forte scontro. Il loro agire sarà infatti sempre piuttosto alla luce del sole e per questo prevedibile.

Toro – Quelli quasi del tutto innocui

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone così tranquille da rientrare tra quelle per nulla pericolose. Quando non sono d’accordo con qualcuno tendono a renderlo subito noto al fine di chiarire le cose e di trovare un punto d’accordo. In una pseudo classifica rientrano quindi tra i segni dello zodiaco meno pericolosi tra tutti e senza alcun dubbio tra quelli con cui è facile parlare e relazionarsi anche in una fase di scontro. Aver a che fare con loro è quindi un’esperienza positiva sia quando le cose vanno bene che quando si mettono male. Un aspetto importante da conoscere per poter interagire con i nativi del segno senza particolari problemi.

Gemelli – Quelli per nulla pericolosi

Anche i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono persone che in una potenziale classifica rientrano tra quelli meno pericolosi tra tutti. Ciò dipende in parte dal loro non avere mai voglia di arrivare ad un vero e proprio scontro e dal bisogno che hanno di vivere una vita il più possibile piacevole. Anche se quando non sono al top dell’umore, i nativi del segno tendono a diventare scontrosi e poco socievoli, non arrivano mai a complottare alle spalle o ad agire in modo deleterio per gli altri. Il massimo che fanno è chiudersi in se stessi o interrompere i rapporti in atto. Cosa che li rende forse non sempre facili da approcciare ma di certo quasi per nulla pericolosi.

Cancro – Quelli decisamente pericolosi

I nativi del segno zodiacale del Cancro rientrano per assurdo tra i segni più pericolosi dello zodiaco. Si tratta infatti di persone che pur apparendo sempre dolci e gentili, celano in se uno smisurato bisogno di attenzioni. Quando non ne ricevono abbastanza o si sentono messi da parte ingiustamente, iniziano a covare emozioni negative. E ciò li spinge ad agire in modo cattivo verso le persone, anche quelle che sostengono di amare. Spesso passivi-aggressivi, i nativi del segno sono sempre pronti a ferire se ciò può aiutarli a sentirsi meglio. Per questo motivo, se si arriva allo scontro con loro è bene tener presente il fatto che, anche se non sembra, possono rivelarsi particolarmente pericolosi.

Leone – Quelli meno pericolosi di quanto si pensi

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone che quando si sentono minacciate amano apparire minacciose. Ciò nonostante, a conti fatti, sono meno pericolose di quanto si pensi. Ciò significa che anche se in una lite possono apparire battaglieri, quando si tratta di entrare nel vivo del problema, finiscono con il mostrarsi più tranquilli del previsto. Certo, averli contro non sarà comunque piacevole per via delle tante minacce che possono fare. Si tratta però di una situazione tutto sommato più che gestibile e meno faticosa di quanto non possa sembrare in un primo momento.

Vergine – Quelli mediamente pericolosi

I nativi della Vergine sono spesso difficili da comprendere. Specie se si parla di pericolosità. I nativi del segno, infatti, quando se la prendono per qualcosa o con qualcuno, lo fanno con una certa carica di rabbia. Ciò li porta a coltivare sentimenti negativi verso le persone con le quali hanno a che fare. Così, se da un lato non amano entrare apertamente in guerra con gli altri, dall’altro quando sono spinti al limite, finiscono con il dare il peggio di se. Avere contro i nativi del segno significa quindi trovarsi nella spiacevole sensazione di essere al centro di loro macchinazioni. E se spesso queste non portano a nulla di grave, in alcuni casi possono rivelarsi piuttosto antipatiche da affrontare. Con loro, quindi, onde evitare dubbi, è sempre meglio chiarire le cose in modo da non lasciare questioni in sospeso.

