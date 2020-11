By

Scopri quale strada le stelle hanno previsto oggi per i vari segni dello zodiaco. Ve lo svelano le previsioni firmate oroscopo.

L’oroscopo di oggi ci guida verso una nuova giornata carica di opportunità ma solo per chi saprà coglierle. Se allora non volete lasciarvene sfuggire nessuna sarà bene consultare, segno per segno, le previsioni che trovate qua sotto.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Amore e lavoro, due cardini che fanno volare lontano i primi tre segni dello zodiaco in questo giornata di mercoledì.

Oroscopo oggi Ariete

A tenere banco è il lavoro ma la sera dedicatela al cuore: anche il partner merita le vostre attenzioni.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Il bisogno di sicurezze vi spinge ad avventurarvi su percorsi nuovi, aggrappandovi sempre più all’universo lavorativo che vi appaga. Non dimenticatevi però di prendervi cura di voi tesse.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

L’amore è il motore della giornata e utilizzate cultura e fantasia per volare lontano: una scelta che tornerà molto utile.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Lavoro, lavoro e ancora lavoro, questo il cuore di una giornata che porta con sé però anche tante soddisfazioni per i prossimi tre segni

Oroscopo oggi Cancro

Oggi mostrate un lato imprevedibile del vostro carattere, soggetto a cambiamenti a dir poco repentini. Desideri inconfessati dominano il vostro amore.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Se la mattina è il lavoro a prevalere nel pomeriggio il cuore avanza. Nella coppia il dialogo consentirà di trovare un punto di incontro anche tra i partner più divergenti, negli affari le parole condurranno al successo.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

Anima e corpo vi gettate nel lavoro che per voi risulta esser tanto importante da monopolizzare anche i dialoghi in famiglia e con gli amici.

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Una mattinata a cento all’ora e una serata decisamente più riflessiva: la giornata dei prossime segni appare veramente spaccata in due.

Oroscopo oggi Bilancia

Ansie, timori e incertezze ancora pesano durante la mattinata ma di pomeriggio come per magia si dipanano lasciando spazio per un nuovo ottimismo.

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

La giornata parte in pompa magna poi però il ritmo rallenta nel pomeriggio dandovi l’opportunità di riflettere un po’ sulla vita in famiglia, dalla quale vi sentite imbrigliati.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

L’aura stacanovista della mattinata sfuma lentamente e vi lasci ala sera con un grande e, dato il momento, frustrante desiderio di socialità.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Anche qui la mattinata sembra impegnativa ma ognuno dei tre segni che seguono troverà un modo per superarla al meglio.

Oroscopo oggi Capricorno

Vi ritrovate bene nel via vai della giornata lavorativa ma nel pomeriggio il ritmo cala e qualcosa cambia. L’umore inizia la discesa e collezionate un guaio dopo l’altro. Ilc attivo giudizio delle malelingue si fa sentire.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Una mattinata all’insegna del dovere vi fiacca mentre risorgete quando il lato più sentimentale della vita riprende il largo nel pomeriggio.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Una mattinata impegnativa vi fa arrivare decisamente out al pomeriggio: cercate un po di relax per recuperare le forze.