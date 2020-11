I segni zodiacali che invidiano gli amici

Scopri quali sono i segni zodiacali invidiosi degli amici. E quali, invece, hanno solo un’invidia di tipo positivo.

L’invidia, si sa, è uno stato d’animo che coinvolge in modo più o meno grande e che prima o poi viene sperimentato da tutti. Si può essere invidiosi del successo di qualcuno, di un vestito, della fortuna di una data persona o di quanto ottenuto da chi ci sta accanto. Allo stesso tempo, l’invidia può essere positiva o negativa. Nel primo caso chi la prova si sente spinto a migliorare per ottenere quanto invidiato. Nel secondo caso, invece, le emozioni in gioco sono per lo più negative e portano spesso e volentieri ad involversi invece che ad andare avanti.

Cosa che se portata per le lunghe può rovinare la vita di chi la prova. Ovviamente, provare invidia è una cosa che può capitare a chiunque e che di tanto in tanto è da considerarsi normale. Ci sono però delle persone che provano questo sentimento per coloro che gli stanno accanto ed in particolar modo per gli amici. Scopriamo quali sono, come si comportano e perché agiscono in un determinato modo.

I segni zodiacali che provano invidia per gli amici

Ariete – Quelli parecchio invidiosi

Anche se si sforzano sempre di non darlo a vedere, i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone che quando hanno accanto qualcuno che ha più di loro, non possono fare a meno di invidiarlo. Il loro tipo di invidia si alterna tra quella positiva e quindi in grado di spingerli a migliorare a quella prettamente negativa. Nel caso di quest’ultima, i nativi del segno finiscono per covare sentimenti spiacevoli, chiudendosi in se stessi ed inasprendosi come non mai. Per questo motivo possono arrivare a comportarsi in modo sgradevole, sopratutto se reputano che quanto hanno i loro amici non è del tutto meritato. O, se come spesso accade pensano di meritare qualcosa in più rispetto a loro. Quando ciò avviene, l’unico modo per farli smettere è fargli capire l’errore. Ma non è detto che funzioni perché i nativi del segno tendono ad essere così concentrati su se stessi da non vedere altro che ciò che hanno davanti agli occhi.

Toro – Quelli giusto un po’ invidiosi

I nativi del segno zodiacale del Toro si trovano spesso a notare quando qualcuno a loro vicino ha qualcosa di più. Quando ciò avviene, finiscono con il sentire un moto di invidia che, fortunatamente non è mai esagerato. Per questo motivo, i nativi del segno pur provando invidia, riescono a vivere piuttosto serenamente. Ciò che fanno di solito è cercare di migliorarsi per ottenere ciò che hanno gli altri. Solo se ciò non avviene possono cadere in una sorta di invidia negativa. Invidia che cercheranno comunque di combatter. I nativi del Toro, infatti, non amano aver a che fare con sentimenti negativi. E quando li provano fanno di tutto per sbarazzarsene e per sentirsi a posto con se stessi e, ovviamente, con le persone a loro care. Persone che se possono cercano sempre di motivare.

Gemelli – Quelli che a volte sono molto invidiosi

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono come sempre duali e quindi divisi tra più modi di essere e di pensare. Quando si trovano davanti a persone più fortunate di loro o che nella vita sembrano ottenere dei successi con maggior facilità, tendono quindi a vivere le cose in modo differente. Se sono di buon umore, si ingegnano per carpire eventuali strategie da apprendere per ottenere i medesimi risultati. Se, invece, sono di umore negativo, finiscono con il sentirsi invidiosi in modo anche piuttosto negativo. Ciò li può portare a provare acredine e a mettere il muso. Per fortuna, però, si tratta di una cosa che tende a rientrare velocemente. Basta infatti che le cose inizino a girargli bene per tornare ad essere le persone positive di sempre.

Cancro – Quelli che sanno essere molto invidiosi

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono persone che vivono la vita in modo molto emotivo. Per questo motivo, quando si trovano a non ottenere i successi che desiderano prendono le cose molto sul personale. Se i loro amici vivono qualcosa di bello proprio in questi periodi, in loro scatta una sorta d’invidia che fanno davvero fatica a controllare. I nativi del segno, infatti, finiscono con il sentirsi impotenti e per questo arrabbiati. Lo sono con se stessi, con il fato e, anche se non gli piace ammetterlo, con chi sta meglio di loro. Una situazione che non amano ma della quale non hanno il controllo. Per fortuna, se sono molto in confidenza con la persona che invidiano riescono a comunicare come si sentono e ciò li aiuta a scaricare almeno in parte la tensione. Sopratutto se chi è al loro fianco riesce a comprenderli e a dare loro un mano.

Leone – Quelli che invidiano di nascosto

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone che mirano al successo personale più che a qualsiasi altra cosa. Ciò li spinge a lavorare sodo per ottenere dei risultati e a star male quando questi non arrivano. Inutile dire che se qualcuno a loro vicino ottiene qualcosa che a loro non è concessa, l’invida nasce in loro in modo più che spontaneo. E se all’inizio si sforzano di essere positivi e di darsi da fare, in mancanza di risultati finiscono con lo starci male. Cosa che li porta a covare sentimenti negativi e ad assumere atteggiamenti a volte non esattamente positivi nei confronti dei loro amici più cari. Per fortuna, quando si ravvedono sanno anche chiedere scusa. La verità, però, è che spesso anche dopo aver ammesso che è tutto passato, continuano ad invidiare seppur in modo nascosto.

Vergine – Quelli che sono spesso invidiosi

I nativi del segno zodiacale della Vergine hanno un’innata capacità di provare emozioni negative. Lo fanno quando tendono a vedere tutto nero e ci riescono anche quando le cose non vanno come vorrebbero. Quando ciò accade possono diventare invidiosi degli altri, sentendosi vittime di un’ingiustizia e pensando che chi sta godendo di qualche fortuna in realtà non lo merita come sembra. Si tratta di pensieri che fanno star male sopratutto loro e che li spingono a chiudersi in se stessi e diventare sgarbati. Atteggiamento che cambia solitamente quando tornano in se o sentono che le cose iniziano finalmente a girare meglio. Una cosa che non capita spesso ma che ogni tanto, per fortuna, riguarda anche loro.

Bilancia – Quelli invidiano in modo positivo

I nati sotto il segno zodiacale della Bilancia sono persone estremamente posate e sempre in grado di fare ciò che desiderano e nel migliore dei modi. Quando qualcuno accanto a loro vive un momento di particolare successo, quindi, i nativi del segno ne sono felici o al massimo invidiosi in modo positivo. Questo modo di essere gli consente di essere partecipi delle gioie dei loro amici e di auto motivarsi per migliorare al fine di ottenerne anche loro. Un aspetto che sanno curare estremamente bene, sopratutto se si pensa che i nativi del segno sono davvero bravi a mettere su dei piani d’azione. La loro invidia, quindi, non è mai da temere perché improntata su loro stessi come un parametro in grado di farli crescere.

Scorpione – Quelli che invidiano per poco

I nativi del segno zodiacale dello Scorpione si conoscono così bene da sapere di cosa hanno bisogno praticamente in ogni istante della loro vita. Quando si tratta dei loro cari, sono ben felici dei successi che hanno e non si trovano quasi mai a provare invidie di alcun tipo. Ogni tanto, e solo se stanno vivendo un periodo di forte stress, possono invidiare chi arriva dove avrebbero voluto trovarsi loro. Cosa che avviene sopratutto se ci riesce senza alcuno sforzo. C’è da dire, però, che si tratta di un moto d’invidia di breve durata e che non è quasi mai negativo. Perfezionisti e sempre pronti a lavorare su se stessi, i nativi del segno riescono infatti ad trasformare ogni sorta di invidia in qualcosa di positivo. Cosa che li porta ben presto a raggiungere gli obiettivi precedentemente invidiati.

Sagittario – Quelli che invidiano spesso

I nati sotto il segno zodiacale del Sagittario sono persone con le idee ben chiare su quanto desiderano. Quando qualcuno a loro vicino riesce a raggiungere i loro stessi obiettivi prima di loro si trovano quindi ad invidiarlo. Di solito si tratta di un’invida negativa perché carica di risentimento. E anche se non sono mai pericolosi, possono risultare difficili da affrontare. Se l’invidia è tanta, infatti, i nativi del segno tendono a prendere le distanze o ad assumere degli atteggiamenti sbagliati verso coloro che reputano più fortunati. Un atteggiamento che li fa star male e che, ovviamente, non li aiuta a crescere. Ciò nonostante, però, si tratta di una situazione che i nativi del segno non riescono mai ad affrontare come vorrebbero.

Capricorno – Quelli che non hanno molto tempo per invidiare

I nativi del segno zodiacale del Capricorno sono così impegnati a rincorrere i propri sogni, da non avere tempo per invidiare chi arriva alla meta prima o meglio di loro. Se gli capita di notarlo possono provare un’invidia positiva. Cosa che li porta a chiedersi come gli altri siano riusciti a raggiungere un determinato obiettivo. In questo modo, i nativi del segno riescono a migliorarsi come persone. Ma, sopratutto, possono supportare i loro amici in modo genuino e senza star male per i loro successi. Un aspetto molto positivo dei nativi del segno che nella vita sono così dediti al lavoro e al successo da poter dare un’idea del tutto diversa. Se può capitargli di invidiare chi non conoscono, però, c’è da dire che verso gli amici hanno sempre tutt’altro atteggiamento.

Acquario – Quelli molto invidiosi

I nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario sono persone che vivono la vita in modo particolare. Sempre presi da se stessi, fanno fatica a concentrarsi sugli altri. E ciò li porta a non avere mai un’idea precisa degli obiettivi raggiunti dai loro amici. Quando ne sono a conoscenza, non sono soliti provare una particolare invidia. E se ciò avviene, anche se in modo negativo, è una cosa che scompare presto. I nativi del segno, infatti, non amano provare emozioni negative. E pertanto fanno di tutto per non viverle, distaccandosi più che possono dalle loro stesse emozioni. Si può quindi dire che si tratta di segni che hanno un rapporto particolare anche con l’invidia. E ciò gli consente di vivere in modo molto più rilassato di quanto non sembri.

Pesci – Quelli che non invidiano mai

I nativi del segno zodiacale dei Pesci sono perone molto empatiche. Ciò li porta a nutrire per lo più emozioni positive, specie con le persone a cui si sentono legati. Quando un amico vive qualcosa di positivo, i nativi del segno ne sono quindi genuinamente felici. Questo fa si che emozioni come l’invidia negativa siano totalmente distanti dal loro modo di essere. Al contrario, possono provare ogni tanto un’invidia positiva che nel loro caso fa da motore per perfezionarsi. Un aspetto più che positivo in quanto gli consente di studiare nuove strategie e di raggiungere più rapidamente il successo sperato. Cosa che quando accade amano condividere con gli altri, con la stessa semplicità con la quale provano gioia quando un amico vive qualcosa di speciale.

L’invidia è sentimento che è importante saper gestire al fine di renderlo qualcosa di buono e mai negativo. Sopratutto in amicizia è infatti importante essere presenti in modo positivo durante le gioie altrui. Imparando a conoscersi meglio o capendo come prevedere le possibili reazioni di un amico torna sicuramente utile al fine di rendere i rapporti più funzionali. Per farlo, però, è importante effettuare il calcolo dell’ascendente. Aspetto importante per cogliere anche le sfumature più nascoste (e a volte importanti) dei vari segni zodiacali.