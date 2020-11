By

Pronte a scoprire anche oggi che cosa l’oroscopo ha predetto per i vari segni dello zodiaco? Ecco tutto ciò che dovete sapere.

Scopri che destino attendo oggi il tuo e tutti gli altri segni dello zodiaco.

Ecco le previsioni firmate oroscopo per giovedì 5 novembre.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una buona giornata questo martedì, così si può definire il giorno che sta per iniziare per questi tre primi segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Ariete

Forse vi sentite un po’ sole ma se imparate a guardare meglio intorno a voi noterete sguardi complici che forse vi erano un po’ sfuggiti.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Toro

State bene dentro e fuori: salute di ferro e anche un aspetto niente male. Dubitate? Be’ oggi arriveranno anche conferme da altri.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Oggi è l’amore il centro del mondo: amate il partner, i figli, l’arte, la vita stessa. Se a ciò poi si aggiunge una serata veramente piacevole la giornata è perfetta.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Una giornata con qualche difficoltà che però solo l’amore può aiutarvi a superare. Bisognerà fare affidamento su chi conta veramente.

Oroscopo oggi Cancro

Se sognate una famiglia chiedetevi se la persona al vostro fianco è l’uomo giusto altrimenti o cambiate uomo o cambiate progetto.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Oggi fate fatica a carburare ma per fortuna avete macinato abbastanza sul lavoro e siete tanto svegli da non sentire di questo piccolo down.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Oggi l’amore vi presenta il conto e le risposte sperate nona arrivano. Per fortuna ci sono gli amici, sempre pronti a farsi in quattro per voi.

Amore: 7

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Finanze che vacillano e senso di spossatezza minano il giovedì di due dei seguenti segni dello zodiaco. Scopriamo insieme quali saranno.

Oroscopo oggi Bilancia

Vi sentite veramente in forma e lo specchio ve lo conferma senza alcuna esitazione. Belle dentro e fuori, come si suol dire!

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Giornata a rilento oggi. Stentate ad alzarvi e siete inconcludenti per tutto il tempo, impossibilitati anche solo a tentare di carburare. Oggi va così.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 9

Oroscopo oggi Sagittario

Avete messo a dura prova le vostre finanze ma, fortunatamente, il conto in banca tiene ancora botta: cercate di non far virare la situazione al rosso

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Un po’ di irrequietezza sconvolge la mente dei prossimi tre segni. Essenziale ritrovare la retta via.

Oroscopo oggi Capricorno

La logica e la lungimiranza tipiche del vostro segno sono l’ancora di salvezza contro il caos del momento. In compenso intorno a voi tutti sembrano incapaci di tener dietro al vostro ritmo.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Uno spirito inquieto, combattuto tra doveri e desiderio di libertà, agita la vostra anima. Per uscire dall’empasse ci vorrà un pizzico di obiettività.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Oggi siete in cerca di relax e lo troverete con una bella cenetta casalinga e un film in tv. Che cosa volere di più?