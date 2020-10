Vittoria Schisano fuori di seno a Ballando con le stelle: il vestito si sposta e l’attrice mostra inavvertitamente un seno.

Incidente sexy a Ballando con le stelle 2020 per Vittoria Schisano. L’attrice, in coppia con Marco De Angelis, si è esibita sulla pista di Raiuno dopo la mezzanotte. La Schisano, insieme al suo maestro, ha regalato al pubblico una bachata perfetta e molto sensuale. A causa dei movimenti, il vestito si è spostato un po’ troppo e l’attrice ha mostrato involontariamente l’aereola.

Dopo aver raccontato il percorso che ha dovuto affrontare per dare vita a quella bambina che c’è sempre stata dentro di sè, Vittoria Schisano, a Ballando con le stelle, sta capendo, grazie all’aiuto del suo insegnante Marco De Angelis, di essere una donna bellissima, elegante e raffinata. Nel corso della sesta puntata di Ballando è scesa in pista con un vestito molto sensuale con cui ha dato vita ad una bachata che ha strappato gli applausi del pubblico e della giuria. Mariotto non ha nascosto il proprio entusiasmo per l’esibizione di Vittoria così come Ivan Zazzaroni che ha considerato perfetta la performance.

Mentre ascoltava il giudizio della giuria, il vestito, con una profonda scollatura che ha esaltato il decolletè della Schisano, si è spostato mostrando per un istante l’aereola del seno. Dopo essersi accorta del piccolo incidente sexy, Vittoria è corsa ai ripari rimettendo immediatamente a posto il vestito. La Schisano ha poi portato a casa un ottimo punteggio e gli applausi del pubblico.

Tanti i complimenti sui social per Vittoria Schisano che si è messa a nudo raccontando anche il suo passato. “Siete stati fantastici”, “Meravigliosi”, “Magnifici”, “La piu bella da quando hai iniziato Ballando. Poi vedi che se sorridi e ti mostri sicura e forte, arrivi più in alto”, “Sciolta, disinvolta, femmina, sexy…”, scrivono i fans.