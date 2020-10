By

Scopri che cosa la giornata di venerdì 16 ottobre avrà in serbo per tutti i segni dello zodiaco: arriva l’oroscopo di oggi.

Che la nuova giornata abbia inizio ma per goderne a meglio sarà bene farci subito un’idea di che cosa ci aspetti all’orizzonte.

Ecco allora le previsione astrologiche per questo venerdì, una carrellata che ci svela le sorti in amore, lavoro e salute per tutti i segni dello zodiaco.

Il vostro sarà tra i baciati dalla fortuna o dovrà affrontare qualche maretta di troppo? Scopriamolo insieme.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Per i primi tre segni dello zodiaco si preannuncia una giornata di attesa: qualche ostacolo di troppo vi obbliga a prender tempo ma niente paura, il sostegno arriva sempre nel momento del bisogno.

Oroscopo oggi Ariete

Sforzatevi di staccare la spina e prendetevi il vostro tempo, non tutti i progetti vanno sempre come si spera e non è certo il momento di rischiare tensioni o colpi di testa.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 5.

Oroscopo oggi Toro

Forse non è proprio il vostro periodo migliore ma la forza interiore che vi contraddistingue vi sosterrà nel superamento della burrasca, insieme a qualche spunto artistico extra. Guardate lontano, concedetevi qualche coccola i più e tenete saldi i vostri ideali.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Il vostro animo è combattuto tra irascibilità e passione, cosa che preannuncia una giornata all’insegna dell’ “amore non è bello se non è litigarello”. All’orizzonte si profilo lotte lavorative per il successo, meglio dunque evitare spese impreviste.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Tra chi cerca la libertà e chi invece sente di avere in mano le carte vincenti scorre la giornata di questi altri tre segni, tutti protesi verso un weekend da godere al meglio.

Oroscopo oggi Cancro

Se il mondo del lavoro vi mette sotto pressione ecco che la vostra vita privata è caratterizzata da una perenne ricerca della libertà. Un po’ di sano allenamento potrebbe poi aiutarvi a gestire le energie represse.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

I vostri impegni vi portano lontano ma non a lungo: avete energia da vendere e, come un lampo, concluderete il vostro affare. Vi resta il tempo per iniziare un weekend senza regole né orari prestabiliti.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

Oggi il fato sembra riservarvi una giornata lontana da stress e pressioni, tutelatela quindi confidando in piccoli piaceri e tenendovi alla larga dai battibecchi altrui.Concludete il tutto con una serata all’insegna di arte e cinema.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Un vero e proprio fuoco interiore animerà il venerdì di questi tre segni che, tra frasi sardoniche, voglia di cambiamento e energie da sfogare morderanno letteralmente la giornata.

Oroscopo oggi Bilancia

Il vostro impareggiabile garbo maschererà frecciate sottili e graffianti, soprattutto in amore, là dove qualcosa già scricchiolava da tempo. Dedicate il vostro tempo a chi conta veramente e non lasciatevi deviare da ritardi o impegni.

Amore: 4

Lavoro: 9

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Noia e insofferenza prendono oramai il sopravvento e così vi siete svegliate con la voglia di cambiare ogni cosa, abitudini, ritmi, look e, perché no, anche la disposizione dei mobili. Anche sul lavoro, del resto, ci sono cambiamenti in arrivo: voi ben informati, tenete però la bocca chiusa ancora per un po’.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Per sentirvi vivi avete bisogno di stimoli ed emozioni forti, capaci di assecondare un grintoso spirito d’avventura che vi domina. Via libera dunque a un weekend di gite fuori porta e avventure in compagnia di Madre Natura.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Per un Pesci che non sa stare fermo c’è un Capricorno che accusa un calo di energie, mentre l’Acquario smania per un desiderio di novità. Giornata complessa all’orizzonte.

Oroscopo oggi Capricorno

Irritabili, irrequieti e allo stesso tempo carenti di energia vitale: la giornata non inizia certo sotto i migliori auspici. Inutile forzarvi a fare qualcosa che sotto sotto non vi va: evitate allora uscite indesiderate e cercate di superare le mille beghe lavorative.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Acquario

La smania di vedere facce nuove e magari trovare l’altra metà della mela vi spinge a una serata modaiola non prima però di aver messo da parte lo stress del venerdì lavorativo. Godetevi dunque il tempo con gli amici ma occhi a non lasciar prevalere le vostre mani bucate.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

Volete il meglio e fate il possibile per aggiudicarvelo: né il timore di spese eccessive né il dispendio di energie potranno fermarvi. Convinti che tutto andrà per il meglio non vi risparmiate e anche sul lato passionale stupirete il vostro partner.