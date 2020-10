Test psicologico: in questa foto c’è un gatto, riesci a vederlo?

Questo test di osservazione ha fatto impazzire gli utenti di Reddit. Riesci a scovare il gatto nascosto?

Rinforza la tua abilità di osservazione. E’ quanto di meglio tu possa fare per migliorare la tua vita. Osservare ciò che ti circonda e percepire ogni dettaglio è un ottimo esercizio per affinare la capacità d’osservazione.

Se sei famoso per essere andato a sbattere contro una vetrina, o per non accorgerti dei tuoi amici in fila dietro di te al supermercato, è il caso che tu affini questa capacità. Devi solo prendere consapevolezza di quello che ti circonda e prestare più attenzione ai dettagli. Resterai stupefatto nel renderti conto di quante cose non ti eri mai reso conto!

Il test che migliora la tua capacità di percezione

Questo test è famoso col nome di caccia al gatto. La foto è stata pubblicata su Reddit, e tutti gli utenti si sono sbizzarriti a trovare il gatto nella foto che è effettivamente nascosto benissimo. Solo un piccolo dettaglio si vede e fa capire la sua posizione.

A lanciare la sfida è stato un utente del noto sito Reddit. Per chi non lo conoscesse Reddit è “un sito Internet di social news, intrattenimento, e forum, dove gli utenti registrati possono pubblicare contenuti sotto forma di post testuali o di collegamenti ipertestuali” come da definizione di Wikipedia.

Un utente Reddit si è divertito a postare questa foto del suo salotto suggerendo che il suo gatto era nel salotto e nella foto. Per gli utenti non è stato facile trovare il gatto che come ben saprete è un animale molto bravo a trovare tane e anfratti da usare come nascondiglio.

Eppure vi possiamo assicurare che il gatto c’è veramente nella foto e si vede benissimo anche se tra gli 800 utenti che hanno commentato il post diversi sono convinti del contrario.

Aguzzate la vista è l’unica cosa che potrà aiutarvi a trovarlo.

Non riuscite a trovare il gatto? Se vuoi vedere la soluzione clicca su Successivo.