Elisa Isoardi super sexy: baby doll total black di pizzo e camicia da notte rosa esalta il seno top e la gambe pazzesche, foto.

E’ un’Elisa Isoardi super sexy quella sulle pagine del settimanale Gente dove posa con un baby doll nero, una giacca maschile e dei tacchi vertiginosi. Bellissima e sensuale con il seno prosperoso e la gambe mozzafiato che sta allenando con i durissimi allenamenti a cui la sottopone Raimondo Todaro per Ballando con le stelle 2020, Elisa Isoardi è una vera bellezza della natura.

Dietro l’immagine della ragazza semplice, della porta accanto che ama trascorrere le sue serate con gli amici e il suo cagnolino senza rinunciare ad un’ottima cena, si nasconde una donna bellissima e che sa tirare fuori la sua parte più sensuale quando serve.

Una femminilità prorompente quella di Elisa Isoardi che, al settimanale Gente, racconta di essere stata una maschiaccio da bambina e di aver avuto consapevolezza della propria sensualità e femminilità solo da adulta. “Giorno dopo giorno, attraverso il ballo, sto prendendo confidenza con il mio corpo. Non mi sono mai sentita sexy”, confessa a Gente.

Elisa Isoardi: “Sono single. Non cerco un fidanzato e spavento gli uomini”

Bellissima, forte, sicura e determinata, oggi, Elisa Isoardi è una donna che non cerca l’amore a tutti i costi. “Sono single. E serena. Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa. Da un uomo mi aspetto onestà, verità, voglia di condivisione. Per far scoccare la scintilla serve l’istinto, ma per far crescere un amore ci vuole il cuore, la fiducia ma anche tanta testa. Senza tutto questo sto da sola“, confessa.

Poi la verità sul suo rapporto con Raimondo Todaro con cui èstata immortalata mano nella mano. «Ci conosciamo da tempo perchè spesso invitavo lui ed altri del cast di Ballando con le stelle nelle trasmissioni che conducevo. È un ragazzo eccezionale e anche il tenero papà di una bambina, Jasmine. Tra noi c’è limpida complicità e vogliamo l’uno il bene dell’altro», conclude la Isoardi che, sulla pista di Ballando, continua ad incantare pubblico e giuria.