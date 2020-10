La sessualità è il cemento di una coppia: gli errori comuni che la uccidono

La sessualità è il cemento di una coppia. Esistono almeno 10 errori comuni che commettiamo e che la uccidono.

Fare l’amore è importantissimo, è il cemento di una coppia, un atto intimo e consolidante.

L’intimità sessuale è ciò che differenzia una coppia di intimi amici da una coppia di fatto. E’ un privilegio che due persone decidono di concedersi reciprocamente. E’ una scelta. Fare l’amore sempre con la stessa persona per anni può subire mutamenti, col tempo si abbassa la soglia della frequenza e della pulsione del desiderio ma molti non considerano che il tempo migliora notevolmente la qualità.

Il tempo vi ha insegnato cosa vi piace e come l’uno può soddisfare intimamente l’altro eppure spesso si incappa in questi errori comuni che possono uccidere la passione.

10 errori che uccidono la passione nella coppia

Avere dei rapporti sessuali soddisfacenti migliora il legame e la chimica tra due partner. Inoltre fare l’amore fa bene alla salute, è una sana abitudine che aiuta a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, ed è anche un ottimo antistress e farlo la sera aiuta a contrastare l’insonnia e favorisce un ottimo sonno ristoratore. Se vuoi saper di più su tutti i benefici derivanti dal fare l’amore, dovresti leggere questo articolo: 11 studi scientifici che provano che l’amore fa bene alla salute.

Per fare in modo che fare l’amore sia un piacere e che la voglia di farlo non si arresti bisogna farlo bene. Ecco i 10 errori comuni che le persone solitamente commettono a letto:

1- Simulare

Non serve fingere di provare piacere, questo non apporta nessun beneficio a nessuno dei due. Invece di fingere guida il tuo partner e digli cosa ti stimola e ti rende felice a letto, solo in questo modo i vostri rapporti possono evolversi e migliorare.

2- Parlare troppo

Dire parolacce durante i rapporti può essere eccitante ma attenzione a non esagerare. Parlare troppo può uccidere rapidamente il desiderio. Se parli eccessivamente e dici tutto quello che ti passa per la testa potresti distrarre il tuo partner potrebbe e nuocere alla chimica. Parla ma usa le parole con parsimonia concentrati anche sul respiro e sui gemiti del partner per migliorare la prestazione.

3- Essere pensieroso



Un pò come avviene in tutti i campi, essere pensierosi, avere la testa altrove può influire negativamente sul rapporto intimo. Oltretutto il tuo partner si accorge con facilità se sei altrove e questo lo frena. Quando lo fai fallo per bene, lascia fuori dal letto frustazioni e pensieri e goditi il momento. Sii presente e partecipa attivamente.

4- Lasciare che il partner si diverta da solo

Ogni rapporto sessuale è a se. Il desiderio si innesca e l’atto fisico si svolge in modalità differente se ci si lascia andare alla pulsione. Non bisognerebbe farlo sempre allo stesso modo e farsi sopraffare dalla routine. Non lasciare che sistematicamente il partner decida come farlo. Di tanto in tanto cerca di prendere l’iniziativa e sii intraprendente.

5- Avere una scarsa igiene personale

Il nemico numero uno del rapporto sessuale è la scarsa igiene. L’attrazione dipende anche dal modo in cui l’altro ti offre il suo corpo. Anche gli occhi giocano un ruolo decisivo. Quando vuoi fare l’amore con il tuo partner presentati a lui nel migliore dei modi, come hai fatto al primo appuntamento. Prenditi cura di te stesso, della tua igiene, dei tuoi peli superflui, della tua biancheria intima..scegli il profumo giusto dedicati così a questo momento di vera complicità. Una scarsa può igiene uccidere la pulsione del partner.

6- Non essere spontaneo

Ancora una volta bisogna fare in modo di non cedere alla routine. Pensate fuori dagli schemi, provate qualcosa di nuovo, fate giochi di ruolo e avventuratevi nella realizzazione delle vostre fantasie. Vedrete quanto questo influirà positivamente sul vostro desiderio sessuale.

7- Rifiutarsi di provare cose nuove



Il tuo partner potrebbe avere fantasie che vorrebbe condividere con te, non dovresti sempre rifiutarti anzi potrebbe essere illuminante condividere qualcosa di nuovo e scopripre che piace ad entrambi. Parlate di quello che vi piacerebbe fare, è un dettaglio da non trascurare.

8- Essere troppo perfezionista

Per rendere quel momento unico è importante che sia il più spontaneo possibile. Se meccanimente ti adoperi affinchè tutto sia perfetto finiresti per ledere questa spontaneità e ne risentirebbe anche il vostro momento di piacere. Abbandonatevi totalmente all’altro e ai vostri desideri.

9- Aspettarsi che il partner capisca cosa vuoi



Anche se c’è molta chimica tra di voi, ricordate che il partner non ha la palla che legge nel pensiero. Non sa ccosa vuoi esattamente ma saprà come interpretare al meglio la tua guida. Guidalo e digli cosa vuoi e lui ne farà tesoro. Scambi e comunicazione ripagano anche sotto le lenzuola. Se vuoi che le vostre prestazioni sessuali siano al top, usate anche il linguaggio non verbale.

10- Parlare degli ex



Il momento non è certamente adatto per intraprendere certi tipi di discorsi. Evitate, non fate paragoni e non alludete a nulla che non riguardi il vostro rapporto contemporaneo. Parlare di un ex potrebbe innescare gelosia e ridurre il desiderio. Al contrario valorizza i tuo partner e mostragli quanto sia unico per te.