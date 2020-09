Cosa fa innervosire i segni zodiacali

Scopri qual è la cosa che fa innervosire i vari segni dello zodiaco. La risposta delle stelle per ognuno di loro.

Chiunque prima o poi si scopre nervoso per qualcosa. Ci sono persone a cui capita spesso e altre a cui, invece, non accade quasi mai. La differenza sta tutta nel modo di cogliere le cose. Nella capacità di risolvere i problemi ed in quella di mantenere calma la mente anche nei momenti più difficili. Presto o tardi, però, chiunque prova un moto di nervosismo per qualcosa. E quando ciò accade è importante trovare il modo di riprendersi il fretta, evitando di agire in modo affrettato e spesso sbagliato.

Per poter gestire le cose al meglio, l’ideale sarebbe capire per tempo cosa spinge a sentirsi nervosi. E tutto in modo da riconoscere subito lo stato in cui si versa e da imparare, pian piano, a prevenirlo. Dopotutto, la capacità di innervosirsi per una cosa in particolare dipende almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno su di noi. Motivo per cui, oggi analizzeremo questo aspetto. E scopriremo qual è la cosa che fa innervosire i vari segni dello zodiaco. In questo modo, infatti, si riuscirà a lavorare meglio su se stessi evitando così di trovarsi a vivere male una determinata situazione.

La cosa che fa innervosire maggiormente i segni dello zodiaco

Ariete – Scontrarsi con chi pensa di saperne di più

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono sempre molto sicuri di se. Ciò li porta a pensare di avere sempre le idee chiare su tutto e di essere, di conseguenza, i soli depositari della ragione. Quando si imbattono in qualcuno che agisce come loro e che li contraddice, i nativi del segno iniziano a diventare particolarmente nervosi. Sopratutto se dall’altra paste c’è l’idea di essere nel giusto. Per loro è infatti molto difficile trovare un punto di calma quando si sono infervorati. E simili atteggiamenti li portano quasi sempre a dare di matto. Si tratta quindi di persone che necessitano di considerare le cose con calma. E di affrontare ogni più piccola divergenza prendendo un bel respiro e motivandosi alla calma. Riuscendo in ciò apparirebbero infatti più credibili. E tutto senza vivere il conflitto interiore che, altrimenti, rischia di farli star male senza un motivo che abbia senso. Dopotutto sono i primi a pretendere la ragione. E arrabbiarsi se qualcun altro ha la stessa idea apparirebbe a chiunque poso sensato, no?

Toro – Non essere ascoltati

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone calme di natura. Per questo motivo, è davvero difficile che qualcosa li urti al punto da farli innervosire. Volendone scegliere proprio una, questa potrebbe essere il non essere ascoltati. Abituati come sono ad avere persone che pendono dalle loro labbra, non riescono infatti a comprendere chi non si comporta allo stesso modo. Quando ciò avviene finiscono quindi con il prendersela. In primo luogo perché non capiscono cosa sta accadendo e subito dopo perché sentono il bisogno di intervenire in qualche modo. La buona educazione, però, gli impedisce di alzare la voce. Così come gli rende difficile invitare gli altri all’ascolto. Ciò provoca in loro un moto di nervosismo che li mette facilmente di mal animo. Per fortuna, si tratta di una cosa che non capita quasi mai. E l e rare volte in cui si presenta il problema, i nativi del segno sanno come gestirlo. Scelgono infatti quasi sempre di gestire il tutto in modo cauto e sereno. Cosa che fanno per mantenere la loro nomea di persone calme e serene. Cosa della quale vanno particolarmente fieri.

Gemelli – Sentirsi superati in qualcosa

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono persone sicure di se e perfettamente in grado di stare tra la gente. Fieri del fatto di piacere agli altri, amano la possibilità di interagire con chiunque. Se c’è una cosa che li fa innervosire, quindi, questa è il sentirsi superati da qualcuno in grado di eguagliarli in carisma e simpatia. Se ciò avviene diventano subito nervosi e desiderosi di battere il nuovo rivale sul campo di battaglia: ovvero una festa o una riunione tra amici. Il loro modo di vedere le cose è decisamente particolare e legato a loro modo di essere sempre originali. Per questo motivo non amano che qualcuno percorra il loro stesso tragitto o che si metta addirittura in competizione con loro. Purtroppo, non sempre sono in grado di gestire le cose e quando perdono la pazienza possono diventare pesanti, mettendosi così dalla parte del torto. Lavorare sulla cosa ed imparare che al mondo c’è spazio per tutti è quindi ciò di cui hanno sicuramente bisogno. Sopratutto per vivere bene ed in totale serenità.

Cancro – Essere messi da parte

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono particolarmente bisognosi di attenzioni. Ciò che li fa innervosire di più è quindi il vedere che gli altri si distraggono in loro presenza. Cosa che avviene sia con persone alle quali tengono che con perfetti sconosciuti. I nativi del segno tendono infatti a vivere in modo estremamente negativo ogni atteggiamento che non sia volto a prestar loro attenzione. Di solito, il malumore che gli cresce dentro è tale da spingerli persino a diventare scontrosi. E a trattare male coloro che hanno osato contrariarli mettendoli da parte. La loro, tutto sommato è una forma di insicurezza che li porta a temere di restare da soli. Paura che li rende ovviamente ancor più aggressivi, facendoli passare sempre dalla parte del torto. Rendersi conto della cosa ed iniziare ad esplicitarla, potrebbe essere un buon modo per affrontarla con consapevolezza. Cosa che li aiuterebbe ad evitare di litigare con persone che potrebbero non capirli, urtandosi a loro volta per il loro modo di fare.

Leone – Essere contraddetti

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono così abituati a stare sempre al centro dell’attenzione da non sopportare che avvenga il contrario. Se quando ciò avviene sanno comunque come muoversi per ristabilire il loro personale equilibrio, c’è qualcosa che li fa innervosire come poche altre. E si tratta dell’essere contraddetti. I nativi del segno, infatti, non sopportano l’idea che qualcuno possa pensare di saperne più di loro. E quando si scontrano con questa realtà, finiscono con il diventare particolarmente nervosi. Per fortuna, non si tratta di una cosa che avviene spesso. Ed il più delle volte riescono a gestirla nel modo corretto, puntando i piedi e facendo di tutto per motivare le loro ragioni. In altri casi, però, possono sentirsi così male al pensiero di essere messi in dubbio da reagire in modo scontroso. Quando ciò avviene, il rischio è quello di entrare in crisi con le persone che si trovano dinanzi. Cosa che può portare persino ad incrinare eventuali rapporti di amicizia. Imparare ad accettare che un parere diverso non è necessariamente un attacco nei loro confronti è probabilmente l’unica cosa giusta da fare. Sia per vivere meglio che per mantenere dei buoni rapporti con gli altri.

Vergine – Essere messi in dubbio

A dirla tutta, i nativi del segno zodiacale della Vergine sono in grado di innervosirsi per ogni più piccola cosa. Il loro modo di essere è decisamente votato al nervosismo e ciò fa di loro persone spesso arrabbiate e scontrose. Volendo proprio scegliere una cosa sulla quale sono maggiormente suscettibili, si può dire che questa sia l’essere messi in dubbio su qualcosa. Quando gli capita, infatti, prendono il tutto molto sul personale, adirandosi e diventando molto più che semplicemente nervosi. La loro rabbia è feroce così come lo è il bisogno di dire ciò che sentono e di farsi valere. Cosa che fanno alla loro maniera, mettendosi quasi sempre dalla parte del torto. I nativi del segno sono infatti così istintivi che controllarsi è per loro estremamente difficile. Eppure, per vivere meglio sia con se stessi che con gli altri, dovrebbero iniziare a lavorare su se stessi. Ed in particolare sulla tolleranza e sulla capacità di accettare anche atteggiamenti che ritengono non in linea con il loro modo di essere. Solo così potranno infatti imparare a rapportarsi con gli altri senza dar sempre in escandescenze.

