Elisabetta Gregoraci seno in vista al GF Vip: colpa dell’accappatoio

Elisabetta Gregoraci fuori di seno al Grande Fratello Vip 2020. L’ex moglie di Flavio Briatore, nella zona bagno, apre l’accappatoio azzurro che indossava lasciando intravedere il decolletè. Pochi secondi che, tuttavia, non sono sfuggiti al popolo di Twitter che monitora tutto ciò che accade all’interno della casa più spiata d’Italia. La Gregoraci, dunque, la concorrente più attesa di quest’edizione del reality show, comincia a movimentare le dinamiche della casa.

L’incidente hot di Elisabetta Gregoraci ha reso felici tutti i suoi fans che, finora, stanno vedendo l’Elisabetta che tutti conoscono. La showgirl, però, sta anche sorprendendo i suoi compagni d’avventura. Bellissima, ma anche schiva e riservata. Chi si aspettava un’Elisabetta Gregoraci sempre al centro dell’attenzione, si sta ricredendo. Seria, introversa, ma anche molto semplice e disponibile. E’ questa la descrizione che viene fuori dai racconti degli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2020, piacevolmente colpiti dalla personalità della Gregoraci. Tutti tranne Fulvio Abbate.

Quest’ultimo, durante una conversazione con Stefania Orlando, non ha risparmiato critiche all’indirizzo della Gregoraci. “Mi hanno stupito tutte queste opportunità date a Elisabetta, è stata abbastanza invisibile. Finora la percezione che si aveva di Elisabetta era che entrasse come Cleopatra sul baldacchino e invece finora è una larva”.

Parole di cui la Gregoraci è venuta a conoscenza durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2020 che ha portato all’espulsione di Fausto Leali. In diretta con Alfonso Signorini, la Gregoraci ha risposto a Fulvio non nascondendo la propria amarezza per quanto ascoltato. “Cosa devo fare per te? Il jolly della situazione? Non è che ti devo fare un balletto ogni giorno solo per te…”.

Si è vista una tetta della Gregoraci 👀 #GFVIP pic.twitter.com/8EtkjhjWeK — I Meme Di Oppini (@LeBimbeDiOppini) September 22, 2020

Tra la Gregoraci che era stata protagonista anche del primo bacio nella casa con Myriam Catania e Fulvio Abbate, dunque, non sembra esserci molta simpatia. Dalla sua, però, la Gregoraci ha tutti i suoi fans che la seguono con affetto in televisione immortalando ogni momento delle giornate che trascorre all’interno della casa più spiata d’Italia.