Anticipazioni Uomini e Donne del 19/09: coppia del Trono Over abbandona

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 19 settembre sono pronte a scuotere il pubblico: una coppia del Trono Over ha scelto di abbandonare il programma.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 19 settembre, anche se la puntata è stata in realtà registrata ieri, promettono grandi cambiamenti negli studi Elios di Roma. Il vicolo delle news, infatti, come di consueto, ha svelato in anteprima quello che è accaduto durante il corso della registrazione che, come tutte quelle di questa nuova stagione, vede uniti il Trono Classico e il Trono Over.

Se i giovani di quest’edizione sono ancora intenti a scoprirsi e a conoscersi, quelli degli Over sono ad un livello superiore. Perché? Una coppia ha scelto di abbandonare gli studi per viversi al di fuori del programma.

No, ovviamente non stiamo parlando di Gemma Galgani, che è stata stroncata da Giorgio Manetti per essersi fatta il lifting, ma della coppia formata da Stefania e Alessandro. I due, dopo essersi frequentati per qualche settimana, hanno deciso di lasciare il programma e di viversi al di fuori dell’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.

Stefania e Alessandro hanno lasciato Uomini e Donne e Maria De Filippi non potrebbe che essere più che felice di aver fatto nascere ancora una volta l’amore, ma le anticipazioni non sono di certo finite qui.

Stefania e Alessandro lasciano Uomini e Donne: sono una coppia

Stefania e Alessandro hanno comunicato in studio la loro volontà di voler lasciare il programma. In quanto non avrebbe più senso rimanere nel parterre del Trono Over se non vogliono conoscere nessun altro se non la persona che hanno scelto di volere al proprio fianco, ma la registrazione del 19 settembre di Uomini e Donne prosegue oltre.

Nicola Vivarelli è uscito con Veronica, ma quest’ultima è uscita anche con Moreno. L’uscita con lui non è andata particolarmente bene e ha preferito concentrare le sue attenzioni soltanto sull’ex di Gemma Galgani, che di recente ha ammesso chi le ha pagato il lifiting alla faccia. Le luci dei riflettori, stranamente, oggi non sono state puntate dalla dama di Torino, ma sui suoi ex. Perché molto spazio lo ha avuto anche Paolo, l’uomo che aveva scelto di frequentare dopo Nicola ma che è durato meno di un gatto in tangenziale.

Lui è uscito con Maria. L’uscita tra loro è andata bene, tanto farci scappare perfino un bacio, ma i due dopo poco litigano ma riescono a chiarirsi negli studi del Trono Over di Uomini e Donne e scelgono di proseguire con la loro conoscenza.

Come anticipato, Gemma Galgani non è stata la protagonista della registrazione di Uomini e Donne. Molto probabilmente le avventure sentimentali della dama di Torino saranno tutte incentrate nella nuova registrazione che avverrà invece questa stasera. Siamo sicuri che gli scontri con Tina Cipollari non mancheranno di certo. O almeno speriamo.