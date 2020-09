Quanto sei popolare? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Scopri se e quanto sei popolare in base al tuo segno zodiacale. La risposta delle stelle segno per segno.

Essere popolari, oggi, ha un significato ed un peso davvero particolari. Ci si muove in contesti diversi da quelli di un tempo e ciò consente di poter spiccare in modi e situazioni diverse. C’è chi sa farsi notare sul lavoro, chi è popolare tra gli amici e chi ha un certo seguito sul web. Essere al centro dell’attenzione è più facile rispetto al passato e rappresenta al contempo una certa responsabilità, quella del farsi notare esponendosi ai giudizi altrui, oggi più frequenti e decisi di un tempo.

Eppure, sono sempre in tanti a cercare la popolarità. Questa però non è sempre esattamente alla portata di tutti e questo, oltre a dipendere da vari fattori risente anche dall’influenza delle stelle. Per questo motivo, oggi, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco più popolari tra tutti e quali invece non lo sono affatto. Pronta a scoprire se e quanto sei popolare?

Astrologia – Ecco quanto sei popolare

Ariete – Popolare tra i conoscenti

Se si parla di farsi conoscere e riconoscere è indubbio che tra le persone che ti conoscono sei una persona abbastanza popolare. In quanto nativa del segno zodiacale dell’Ariete sei infatti una persona energica e piena di vita e ciò ti rende sempre sotto gli occhi di tutti. Ammirata per la tua vitalità e osservata da chi è incuriosito dai tuoi modi di fare, sei sicuramente abbastanza conosciuta ma non al punto da poterti definire una persona popolare. Per farlo hai sempre bisogno di eccedere in qualcosa e ti farti notare per le tue stranezze. Forse, lavorando di più sulle tue abilità potresti avere dei risultati migliori. Sicura, però, che ne valga la pena? Il tuo bisogno di sentirti libera finirebbe con il farti pesare troppo una popolarità più grande di quella che sai già gestire. Restare a metà strada, invece, ti consente di vivere entrambe le realtà senza stressarti e con la libertà di fare tutto quel che ti passa per la testa. Ogni volta con la libera scelta di farti notare o di passare inosservata.

Toro – Popolare in modo atipico

Di te non si può certo dire che tu sia una persona popolare. Non secondo il senso comune, almeno. Stare sotto i riflettori non è una cosa che ti entusiasma e se a ciò si unisce il fatto che sei di natura riservata, è chiaro che la popolarità non è una cosa che ti interessa gestire. Eppure, se si parla di te con amici e conoscenti la tua personalità è sicuramente ben vista al punto da renderti piuttosto nota. Ciò dipende sicuramente dai tuoi modi e dall’impatto che hai sulla gente. Chi ti conosce, infatti, tende sempre a ricordarsi di te e a mantenere un bel ricordo della tua persona. Quindi, no, forse non sei popolare come tante tue amiche sognano di essere ma di sicuro hai la particolarità di brillare a lungo nella vita degli altri e di non essere una meteora destinata a passare per poi essere dimenticata. Un risultato per il quale vale la pena andare orgogliose, no?

Gemelli – Abbastanza popolare

Il tuo voler stare sempre tra la gente fa di te una persona sicuramente conosciuta. Se a ciò si aggiungono la simpatia, i modi di fare e la tua personalità frizzante è ovvio che tu sia una persona popolare. Forse non la più brillante tra le stelle ma di sicuro una di quelle che si notano subito nel firmamento. Sebbene ti piaccia circondarti di persone e farti notare, hai infatti bisogno anche dei tuoi spazi e della libertà di poterti esprimerti come meglio credi. Ciò fa di te una persona diversa dalle altre e per questo molto osservata e cercata. Il tuo carattere però ha anche un lato più chiuso che ogni tanto tende ad emergere e che spinge le persone a non starti troppo attaccate. Si tratta, tutto sommato, di un bilanciamento che ben si sposa con il tuo essere duale. Perché una fama forte al punto da impedirti di esprimere anche il lato della tua personalità ombrosa finirebbe per schiacciarti e per farti sentire male e prigioniera della tua realtà. In questo modo invece, puoi sicuramente modulare al meglio il tuo modo di essere e tutto ciò che ti ruota intorno.

Cancro – Popolare per brevi periodi

Il tuo rapporto con l’essere popolare è da sempre controverso. Nella vita hai infatti assaporato diversi momenti di popolarità pur tuttavia senza mai arrivare alle vette di questa realtà. Ciò dipende in parte dal tuo carattere spesso eccentrico e poco volto a farti stare tra la gente ed in parte a circostanze che non gestisci mai come dovresti per poterti fare notare a lungo e da tutti. Si tratta però di un aspetto che non ti interessa più di tanto. Ciò che ti preme maggiormente, infatti, non è tanto la fama quanto il sentirti importante per le persone che ami. Un traguardo che insegui da sempre e che riesci a mantenere nel piccolo, faticando invece in contesti più grandi. Per piacere a tutti, dopotutto, dovresti scendere a compromessi. E questa non è una cosa che non sei disposta a fare.

Leone – Super popolare

Essere popolare è qualcosa che ti riesce alla perfezione e sulla quale lavori costantemente. Dopotutto, stare al centro dell’attenzione è una cosa della quale hai bisogno per vivere. E ciò ti porta ad impegnarti sempre al massimo per conquistare gli altri ed ottenere i loro consensi. Si tratta di un modo di fare più che visibile ma che ciò nonostante non cambia in alcun modo i risultati. Dopotutto, il tuo essere solare fa la differenza, offrendo agli altri più di un motivo per cercarti o per ricordarsi di te. Un particolare del quale sei ben conscia e che sfrutti al meglio. Non per niente sei tra i segni più popolari dello zodiaco. Uno di quelli che si fa notare sia quando arriva che quando va via e che mira costantemente ad essere presente persino con la sua assenza. Cosa che, diciamocelo, ti riesce abbastanza bene visto che gli altri si trovano spesso a parlare di te.

Vergine – Non molto popolare

Il tuo voler stare sempre tranquilla esprimendo giudizi su coloro che si espongono non aiuta ad essere popolari. Si tratta tuttavia di una cosa della quale sei più che consapevole e che non ti interessa cambiare. Il tuo modo di essere, dopotutto, non va d’accordo con troppe attenzioni dall’esterno. Per vivere bene devi aver modo di concentrarti, di prenderti il giusto tempo e di fare solo ciò che desideri davvero. Agire per ottenere consensi non è una cosa che ti interessa. Anzi, si può dire che tu diverta quasi a fare il contrario. Cosa che ti riesce bene sia quando provochi che quando esprimi giudizi non richiesti. Sebbene chi ti conosce e ti apprezza per come sei ti ha ben presente nella sua vita, non sei quindi così popolare da poterti considerare in classifica. Di sicuro però non sei una della quale ci si dimentica. Anzi, quando ci si stanca di stare tra persone sempre sotto la luce dei riflettori tu sei tra quelle che vengono subito in mente. E tutto grazie alla tua sagacia, all’ironia e a quei modi di fare che tutto sommato attirano gli altri più di quanto non siano disposti ad ammettere.

