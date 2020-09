Wanda Nara esagerata: canotta scesa e senza reggiseno – Foto

Wanda Nara esagerata nell’ultima foto pubblicata su Instagram: senza reggiseno, con una canotta larga e scesa, fa impazzire il web.

Wanda Nara esagerata su Instagram. La moglie di Mauro Icardi ha infuocato il sabato sera dei fans pubblicando la foto che vedete qui in alto. Nello scatto che, in poco meno di un’ora ha collezionato più di 50mila like, Wanda è senza trucco, con i capelli in disordine mentre indossa una canotta a righe, con dei tagli profondi lateralmente e che evidenzia il seno prosperoso. Sotto, infatti, non indossa il reggiseno facendo così sognare tutti i suoi followers che aspettavano con ansia una sua foto.

Wanda Nara, la foto con la figlia Francesca manda in delirio il web

Visualizza questo post su Instagram Te amamos pequeña Fran Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 12 Set 2020 alle ore 10:05 PDT

Wanda Nara fa impazzire i fans sia quando pubblica foto sensuali come quella con il reggiseno trasparente sia quando si mostra in versione mamma innamorata dei suoi figli come nello scatto qui in alto in dichiara tutto il suo amore per la figlia Francesca, nata dal suo amore con Mauro Icardi. Una foto che ha conquistato tutti i fans dell’argentina che si è fatta conoscere ancora di più dal pubblico facendo l’opinionista nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Innamorata del marito e dei figli, dunque, Wanda altera foto sensuali che mandano in tilt i social e diventano puntualmente virali ad altre in cui sfoggia il suo spirito materno nei confronti dei cinque figli: Valentino, Constantino e Benedicto nati dal matrimonio con Maxi Lopez finito anni fa e Francesca e Isabella nati dal matrimonio con Mauro Icardi.

Una grande famiglia, dunque, quella di Wanda come potete vedere nella foto qui in alto.