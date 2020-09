Coronavirus vaccino, stop ai test di AstraZeneca: “Reazione inaspettata”

AstraZeneca ha deciso di interrompere temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus a causa di una reazione anomala in uno dei volontari.

AstraZeneca ha deciso di sospendere, in maniera temporanea, i test per la sperimentazione del vaccino contro il coronavirus, in quanto uno dei volontari a cui è stata sottoposta la potenziale cura ha manifestato delle reazioni anomale e inaspettate.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Covid, l’annuncio del Ministro Speranza sul vaccino – Video

#AstraZeneca sospende temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando con l'Università di #Oxford per indagare su una "potenziale non spiegata" reazione in uno dei partecipanti. — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 9, 2020

E’ bene precisare che momenti temporanei di sospensione durante la sperimentazione di un vaccino è più che normale, non capita di rado. Anche se nell’epoca storica che stiamo vivendo uno stop del genere incute non pochi timori sul possibile risultato finale del vaccino contro il coronavirus.