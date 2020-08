I segni zodiacali più pacifici e quelli che non lo sono affatto

Scopri quali sono i segni zodiacali più pacifici e quali invece non sono per nulla in grado di esserlo.

Essere persone pacifiche non è da tutti perché presuppone una grande capacità di andare oltre e di mettersi rapidamente l’anima in pace quando qualcosa non va come vorrebbero. Certo, essere pacifici non significa accettare ogni ingiustizia dagli altri e a volte il confine tra le due modalità può essere così sottile da portare alla confusione. Essere pacifici è qualcosa che si impara con il tempo o che si è dalla nascita. In ogni caso occorre lavorarci sempre per far si che le cose non cambino.

Dopotutto, chi ha la fortuna di esserlo davvero vive meglio, non ha rancori irrisolti e tende a godersi il momento senza recriminare mai su nulla. Riconoscere persone che lo sono, per i motivi sopra esposti, non è sempre facile. Tuttavia, almeno in parte, chi è pacifico lo è anche per via dell’influenza delle stelle. Per questo motivo, oggi cercheremo di capire quali sono i segni zodiacali più pacifici e quali, invece, non lo sono affatto. Un modo come un altro per conoscere meglio chi ci sta intorno, e volendo per approfondire meglio anche la conoscenza di noi stessi.

I segni zodiacali pacifici e quelli che non lo sono per niente

Ariete – Quelli che non sono poi così pacifici

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete hanno la caratteristica di infiammarsi facilmente. Se qualcosa non va come vorrebbero danno subito in escandescenze e, ovviamente, ciò avviene anche quando sono coinvolte altre persone. Se qualcuno li fa arrabbiare, non possono fare a meno di dire la loro e tante volte ciò li fa apparire polemici. Ciò nonostante, il più delle volte, sfogata la rabbia, finiscono con il dimenticarsene in fretta, tornando ad essere rilassati e sereni. Per questo motivo, sebbene non siano adatti per essere classificati tra i segni più pacifici, si può dire di loro che rientrino in qualche modo tra quelli che, per certi versi, lo sono. Certo, molto dipende dal contesto e dal loro mood del momento. In alcuni casi, però, sono davvero in grado di sorprendere coloro che hanno intorno.

Toro – Quelli pacifici solo all’apparenza

I nativi del Toro sono persone che amano la tranquillità e per questo motivo faranno sempre di tutto per mantenere rapporti tranquilli con gli altri. Se si sentono provocati, però, non possono che dire la loro e nel farlo sono anche in grado di mettere tanta di quell’energia da far scoppiare una guerra. Si tratta quindi di persone che pur apparendo così tranquille da poter essere scambiate per le persone più pacifiche del mondo, in realtà nascondono una tale voglia di farsi valere da non riuscire quasi mai nell’intento. Chi ha avuto a che fare con loro in contesti di questo tipo sa bene come sappiano essere battaglieri e persino vendicativi. Certo, quando le cose non gli interessano più di tanto possono anche decidere di lasciar correre. E questi sono i famosi casi in cui riescono a farsi la nomea di persone pacifiche. Come dice il detto, però, mai fidarsi delle apparenze.

Gemelli – Quelli che sono pacifici solo se lo desiderano

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono come sempre persone in grado di mostrarsi pacifiche solo se ne hanno davvero voglia. Quando scendono in campo per qualcosa, infatti, sono così ostinati da dare filo da torcere a chiunque si trovino davanti. Si tratta però di una situazione che avviene solo quando si sentono particolarmente coinvolti. Il più delle volte si trovano a non avere particolare interesse per ciò che succede. E quanto le cose vanno così, finiscono con il mostrarsi pacifici, lasciando andare le cose in modo naturale e concentrandosi solo su ciò che davvero gli interessa. Il motivo? Non amano avere l’idea di perdere tempo. E per non farlo preferiscono astrarsi e risparmiare le energie per le guerre che davvero vale la pena combattere. Quelli che, in altre parole, non sono disposti a perdere.

Cancro – Quelli pacifici solo con gli estranei

I nativi del Cancro sono noti a tutti per il loro caratterino battagliero e per l’essere altamente permalosi. Quando hanno anche fare con gli altri amano mostrarsi pacifici, sopratutto se si stanno ancora conoscendo. I nativi del segno amano infatti dare sempre una buona immagine di se che ai loro occhi deve essere il più dolce possibile. Peccato che con chi li conosce bene non esitano a mostrarsi per quello che sono, dando vita ad una modalità decisamente diversa e portata a fare scenate per ogni piccola cosa che non va. Un modo di fare che tende sempre a cogliere gli altri di sorpresa e che li porta a mostrare il peggio di se. A ciò si unisce il fatto che quando possono preferiscono mettere in atto delle guerre fredde, sfoderando attacchi anche violenti mentre sorridono. Di loro, insomma, almeno sotto questo aspetto è sempre meglio non fidarsi.

Leone – Quelli pacifici solo in famiglia

I nati sotto il segno zodiacale del Leone vivono le proprie esperienze di vita in base ai contesti che le caratterizzano. Quando sono tra le persone che amano cercano di essere il più possibile pacifici, cosa che gli riesce abbastanza bene anche perché sono bravi a circondarsi di gente che tende a dar loro sempre ragione. Se si trovano sul lavoro o in contesti di tipo diversi, però, la situazione cambia. I nativi del segno hanno infatti bisogno di prevalere sugli altri e pur di riuscirci sono disposti a tutto. Se da un lato cercano sempre di ottenere le cose con garbo, quando vedono che ciò non gli è possibile, si spingono oltre, arrivando a guerre fredde o a vere e proprie guerriglie in cui danno il peggio di se senza alcun tipo di problema. Se non riescono a farsi venerare, infatti, preferiscono farsi temere. Tutto, per loro, è meglio della mera indifferenza.

Vergine – Quelli quasi per niente pacifici

I nativi della Vergine non sono affatto persone pacifiche. Per farli adirare basta davvero poco e quando ciò avviene finiscono sempre con il diventare nervosi e attaccare chiunque abbiano intorno. Ottimi strateghi, se decidono di avviare una guerra lo fanno impegnandosi al meglio e cercando di attuare quante più strategie possibile per averla vinta. Anche in caso di semplici dissensi non esitano a diventare polemici o a dare di matto. Ciò, tante volte, va a scapito anche di amicizie o relazioni importanti. Quando litigano con qualcuno, infatti, tendono a non preoccuparsi molto di ciò che dicono e se per raggiungere lo scopo (fosse anche solo quello di sentirsi meglio) devono ferire qualcuno, non si fanno alcun problema a riguardo. Si tratta quindi di segni con i quali andare d’accordo può risultare davvero difficile.

