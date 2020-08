I segni zodiacali che danno più possibilità in amore

Scopri quali sono i segni zodiacali che dopo una lite o una rottura, danno una o più possibilità. E quali, invece, preferiscono chiudere del tutto e ricominciare altrove.

Stare insieme non è una cosa sempre semplice. Le differenze personali, gli errori che si compiono e i percorsi di vita non sempre affini possono creare screzi e rotture di vario tipo. Ci sono coppie che riescono a superare ogni ostacolo con semplicità, mentre altre tendono a fare più fatica, trovandosi quasi sempre a correre il rischio di vedere finire la storia. Per certi aspetti la possibilità che una storia duri anche tra tanti ostacoli può essere legata, oltre che all’amore, anche all’influenza delle stelle. Ci sono infatti persone che tendono a perdonare con più facilità, che danno sempre una seconda chance e che provano a recuperare le cose fin quanto è possibile.

Al contrario ci sono quelle che, invece, non riescono in alcun modo a vivere in questo modo le cose, scappando al primo accenno di problema. Ebbene, in molti casi a fare la differenza può essere il segno zodiacale. E, per questo motivo, oggi scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che danno più possibilità in amore e quali, invece, non ci pensano affatto. Un particolare che può essere utile sapere per capire meglio la propria relazione e le effettive possibilità di durata che si trova davanti.

I segni zodiacali che danno diverse possibilità in amore

Ariete – Quelli che non ne danno affatto

Iniziamo subito con chi non è affatto avvezzo a concedere alte possibilità. I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete si stancano in fretta e c’è da dire che, il più delle volte, sono quelli che compiono dei passi falsi in amore. Le rare volte in cui qualcuno riesce ad anticiparli, però, non amano perdere tempo cercando di cambiare le cose e preferiscono prendere quanto arrivato e approfittarne per chiudere la storia. Per loro è infatti molto importante che le cose vadano sempre in modo perfetto. E quando ciò non accade non hanno alcuna voglia di concedere altre possibilità. E tutto perché ai loro occhi si tratterebbe di perdere del tempo prezioso. Tempo che potrebbero impiegare a conoscere una persona nuova. Il loro vivere il momento li spinge a non aver voglia di ripetere una strada già battuta e questo, purtroppo, vale anche e sopratutto in amore.

Toro – Quelli che danno una sola chance

I nativi del Toro sono persone che credono molto nell’amore così come nei rapporti umani. Quando incontrano la persona giusta, però, fanno una certa fatica ad arrivare a fidarsi del tutto. E ciò avviene solo quando ritengono di conoscerla ormai alla perfezione. Un errore anche lieve, giunge quindi ai loro occhi come il segno che si sono sbagliati in qualcosa. Un problema non indifferente che i nativi del segno tendono a vivere male. Ciò nonostante, a meno che di mezzo non ci siano tradimenti o gravi mancanze, sono soliti concedere almeno una seconda chance. Quando lo fanno, però, sono ormai prevenuti e sempre pronti a cogliere in fallo il partner. Per superare questa messa in prova bisogna quindi essere più che intenzionati a farcela e a non deluderli. In caso di esito contrario, infatti, chiuderanno il proprio cuore e non saranno più disposti a concedere altro tempo. E questo indipendentemente da cosa c’è stato.

Gemelli – Quelli che non danno altre possibilità

I nati sotto il segno dei Gemelli tendono a stancarsi presto di tutto e ciò vale ovviamente anche in amore. Inutile dire che di fronte ad una mancanza o ad ostacoli troppo grandi, la loro voglia di lottare per cambiare le cose è del tutto assente. Per loro l’amore deve essere qualcosa di speciale, che li renda felici e che li sollevi dai problemi quotidiani. Tutto ciò che non rientra in questi parametri è qualcosa che non li riguarda. Per questo motivo, anche se a malincuore, preferiscono chiudere la storia al primo problema evitando di illudersi e di rischiare di illudere l’altra persona. Lo fanno quasi sempre con garbo, cercando di spiegarsi e di non ferire chi hanno davanti. Ma restano comunque irremovibili. Perché sono persone che si conoscono bene e che non hanno alcuna voglia di sottoporsi a qualcosa che non sentono partire dal cuore.

Cancro – Quelli che danno anche più di una possibilità

I nativi del Cancro sono innamorati dell’amore e quando trovano la persona che ritengono giusta vorrebbero che il loro amore fosse per sempre. Così, anche dinanzi a grandi mancanze sono sempre disposti ad offrire una seconda chance, a patto che dall’altra parte ci sia la dimostrazione di aver davvero voglia di riconquistarli e di renderli felici. Sentirsi amati è ciò di cui hanno bisogno e la loro capacità di resistere in caso di problemi è solitamente proporzionale all’affetto che ricevono dal partner. Se questo è forte e li fa sentire al centro dell’attenzione, allora sono pronti a perdonare tutto. Per loro ciò che conta è stare bene con la persona che amano e se per farlo devono accettare qualche breve momento di crisi lo fanno ben volentieri. Sopratutto perché sanno come mettere alla prova il partner, anche a rischio di diventare insopportabili.

Leone – Quelli che non sono sempre disposti a dare altre possibilità

I nati sotto il segno zodiacale del Leone non amano sentirsi traditi o delusi. Quando ciò accade finiscono quindi con il battere in ritirata, iniziando a guardarsi intorno in cerca di qualcuno che sappia dimostrarsi migliore. L’amore che provano verso se stessi, dopotutto, resta sempre il più forte e fa si che tra se ed il partner scelgano sempre se stessi. In rari casi, specie se la storia è di lunga data, possono fare qualche eccezione. Tutto, però, dipende dalle circostanze, dall’entità del problema e dal sentimento che li lega alla persona con cui stanno. Se non ci sono le condizioni giuste, preferiscono lasciar perdere e concentrarsi su se stessi. E tutto in attesa di incontrare qualcuno che sia in grado di dargli ciò di cui hanno bisogno.

Vergine – Quelli che danno almeno una possibilità

I nativi della Vergine non sono facili al perdono. Tuttavia se in ballo c’è una storia importante, possono andare contro se stessi e decidere di offrire una seconda possibilità. Il loro problema è che quando restano delusi o feriti da qualcuno, non se ne dimenticano mai. E anche scegliendo di perdonare, in realtà non sono in grado di farlo. Ciò li porta a rendere la vita del partner semplicemente impossibile. Una cosa della quale sono consapevoli ma di cui si curano poco. Dopotutto ciò che conta per loro è vivere bene. E se anche dopo la loro offerta di pace le cose non cambiano, preferiscono chiudere in modo definitivo per concentrarsi su se stessi ed, eventualmente, su altre persone in grado di attirare la loro attenzione.

