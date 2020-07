Takagi e Ketra, chi sono i due produttori musicali, autori di tantissime hit estive. Età, vero nome, altezza, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Takaji e Ketra formano una delle coppie musicali del momento. I due produttori hanno sfornato e sfornano una hit dopo l’altra collaborando con tanti artisti della musica italiana, ma chi sono davvero Takaji e Ketra? Andiamo a scoprire tutto.

Takaji e Ketra: vero nome, età, carriera e vita privata

Alessandro Merli (Takagi) e Fabio Clemente (Ketra) formano insieme i Takaji e Ketra. Alessandro Merli è nato a Milano il 4 ottobre 1973 mentre Fabio Clemente è nato a Vasto il 21 marzo 1986. Alessandro Merli ha fondato il gruppo La Cricca con Thema. Nel 1997, i due, insieme a Strano e Grido hanno poi formato i Gemelli DiVersi. Nel 2009 produce la prima raccolta dei Gemelli DiVersi Senza fine 98-09 – The Greatest Hits e nel 2011 produce il primo album da solista di Grido. Insieme a Mr. Ketra dei Boomdabash dà vita ad una serie di hit.

Alessandro Merli comincia a muovere i primi passi nella musica nel 2003 e nel 2006 entra a far parte del gruppo salentino Boomdabash. Nel 2013 produce interamente l’album SuperHeroes dei Boombdabash, disco che contiene collaborazioni con i Sud Sound System, Clementino, Dj Double S, Bobby Chin dei BlackChiney e con i Ward 21.

Insieme, Takaji e Ketra hanno dato vita ad importanti tormentoni estivi come Jambo con Giusy Ferreri, L’esercito del selfie con Lorenzo Fragola e Arisa che si è recentemente mostrata in bikini, Da sola in the night con Elisa e Tommaso Paradiso, Amore e Capoeira sempre con Giusy Ferreri e Ciclone, la hit dell’estate 2020 con Elodie.

Takaji e Ketra si sono conosciuti nel 2012 e la prima canzone che hanno prodotto insieme è Nu juorno buono di Rocco Hunt.

Con Ciclone stanno scalando tutte le classifiche italiane e il video in cui Elodie balla in modo sensuale con delle lunghe treccine ha ottenuto più di 12 milioni di visualizzazioni. Della vita privata di Takaji e Ketra non si sa niente.