Astrologia: I segni zodiacali più tirchi tra tutti

Scopri quali sono i segni zodiacali più tirchi e quali, invece, non lo sono affatto.

Prima o poi capita a tutti di incontrare qualcuno così legato alle proprie finanze da essere visivamente preoccupato al pensiero di spendere qualche euro in più. Si tratta di una caratteristica che, contrariamente a quanto si pensa, non è legata al quantitativo di risorse economiche. Ne è la prova il fatto che spesso e volentieri tra le persone più tirchie ci siano quelle benestanti.

Essere tirchi dipende infatti da fattori diversi che possono essere legati al rapporto che si ha avuto con il denaro da piccoli, agli esempi ricevuti durante la crescita e al modo di essere. A questi si unisce anche l’influenza delle stelle che, per quanto possa sembrare strano ha un suo peso nel rapporto che i segni dello zodiaco hanno con il denaro. Per questo motivo, oggi, proveremo a scoprire quali sono i segni dello zodiaco più tirchi tra tutti e quali, invece, non lo sono per niente.

Astrologia: i segni zodiacali più tirchi e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli quasi per nulla tirchi

Quando si tratta di spese, i nati sotto il segno dell’Ariete sono letteralmente fuori controllo. Il loro bisogno di circondarsi di cose belle e di rinnovare costantemente il guardaroba, li spinge infatti a spendere e spandere senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze. Si può quindi dire che all’interno dello zodiaco siano tra i segni meno tirchi tra tutti. Al contempo, però, non si può dire di loro che siano persona straordinariamente generose. La facilità con la quale sono soliti spendere è infatti legata a tutto ciò che li riguarda. Se si parla di spendere per gli altri, le cose cambiano ed allora è possibile assistere, seppur in minima parte a qualche episodio di avarizia. I nativi del segno, dopotutto, sono abituati a pensare prima di tutto a se stessi. Motivo per cui, spendere quanto guadagnato per gli altri, a meno che non si tratti di un regalo da fare, è qualcosa che non gli passa minimamente per la mente.

Toro – Quelli piuttosto tirchi

I nativi del Toro, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, sono persone decisamente tirchie. Ciò dipende dal loro essere razionali e dal controllo costante che hanno su tutto ciò che li circonda. Il pensiero di dover spendere qualcosa in più del previsto li porta a fare conti su conti, facendogli perdere l’attimo e spingendoli a mettere dei paletti nel loro modo di spendere. Si tratta di un atteggiamento del quale non si rendono quasi conto ma che avviene anche per piccole cifre. Un vero peccato se si pensa che di base sono persone generose che, a causa di questo modo di fare, rischiano di apparire in tutt’altro modo. Purtroppo, però, si tratta di un aspetto che non riescono a cambiare neanche provandoci. Cosa che alle volte li porta a perdersi qualcosa di bello e tutto solo per qualche spesa che, a conti fatti, per loro non farebbe alcuna differenza.

Gemelli – Quelli che non sono per nulla tirchi

I nati sotto il segno dei Gemelli sono tra i meno tirchi dello zodiaco. Spendaccioni come pochi altri, amano infatti darsi a spese pazze tutte le volte che ne hanno l’occasione. Allo stesso tempo, non si pongono limiti e se ne hanno modo si lanciano nell’offrire cene o nel fare regali alle persone che amano. Di compagnia, amano stare tra la gente e condurre una vita il più sociale possibile. Altro aspetto che li porta a spendere di frequente. Trovarsi improvvisamente a corto di finanze è quindi una cosa che per loro è più che normale e per la quale non si preoccupano più di tanti. Il loro modo di prendere la vita è infatti sempre improntato a coglierne gli aspetti migliori e ad evitare o sfuggire da quelli negativi. Per loro fortuna, i nativi del segno (qui puoi trovare le caratteristiche dei anti sotto il segno dei Gemelli) sono così amati dagli altri che in caso di bisogno hanno sempre qualcuno a cui appoggiarsi. Detto ciò, essere un po’ più accorti non gli farebbe di certo male.

Cancro – Quelli abbastanza tirchi

I nativi del Cancro, nonostante a parole sembrino disposte a spendere facilmente, a conti fatti, risultano essere abbastanza tirchi. Per loro, infatti, ogni cosa ha un suo prezzo. E ciò li porta a non avere alcuna intenzione di spendere più di quanto reputano giusto. Nemmeno se questo significa dover rinunciare a qualcosa. Il loro è più che altro un modo oculato di vedere le cose. Ogni tanto, però, finiscono con il risultare così precisini da apparire fin troppo legati al denaro. Seppur generosi, quando fanno un dono a qualcuno tendono a ricordarsene e ad aspettarsi qualcosa in cambio. Un modo di fare che unito al rapporto che hanno con i soldi fa di loro persone abbastanza tirchie. Quando si tratta di soldi, quindi, trattare con loro è semplicemente impossibile. A meno di non trovare un espediente in grado di farli risparmiare.

Leone – Quelli che non sono affatto tirchi

I nati sotto il segno del Leone amano mostrare di avere sempre la situazione sotto controllo. Inoltre, per via del loro bisogno di apparire sempre al meglio, sono soliti spendere facilmente per la cura del proprio aspetto. Se a ciò si aggiunge in fatto che amano darsi alla bella vita è facile immaginare come rientrino tra i segni dello zodiaco meno tirchi. Certo, questo non significa che sono generosi con gli altri. Più semplicemente non badano a spese quando di mezzo c’è la loro felicità o quella delle persone alle quali tengono. Inoltre se ciò può aiutarli ad aumentare punti agli occhi degli altri, sono disposti a spendere anche per gli amici o per colleghi di lavoro. Come per tutto, anche il rapporto con i soldi è strettamente legato al loro modo di apparire. E visto che chi spende facilmente è solitamente ben visto dagli altri, i nativi del segno (qui puoi trovare le caratteristiche dei nati sotto il segno del Leone), amano dare quest’immagine di se a chiunque incontrino.

Vergine – Quelli che tendono ad essere tirchi per le cose di poco conto

I nativi della Vergine hanno un rapporto davvero strano con le finanze. In genere, infatti, se si tratta di fare spese che ritengono importanti, non sono soliti scomporsi più di tanto. Il loro essere tirchi si palesa infatti nelle spese di piccolo conto. Cosa che tende sempre a destabilizzare chiunque li frequenti. Anche conoscendoli bene, infatti, non si può mai capire se e quando reputeranno una determinata spesa troppo alta per le loro finanze. Quando ciò, avviene però, è facile intuirlo perché tendono a diventare particolarmente nervosi e per nulla positivi. Per questo motivo rientrano a pieno titolo tra i segni più tirchi dello zodiaco. E questo, sebbene la loro gestione delle finanze sia spesso borderline e non esente da atti di generosità. Un mix che li rende piuttosto strani sotto questo aspetto.

