Ricorda le regole di addizione e moltiplicazione che ti hanno insegnato a scuola e risolvi questo problema di matematica.

Non sono pochi coloro che sono riusciti ad indovinare la risposta di questo problema di matematica molto particolare che sostituisce parti di gatto ai numeri. Diciamo che la vera sfida non è indovinare ma il tempo impiegato per farlo. Sei pronto a sfidare tuo figlio? Scopri chi fornirà prima la risposta… corretta.

Test | Trova la risposta a questa equazione felina

Abbiamo scovato questo test su un sito internet dedicato ai bambini. Tutti gli utenti del sito hanno rivelato nei commenti di essere riusciti a risolvere questo problema, chi prima, chi dopo, chi con qualche aiutino.

E’ un test divertente perchè sostituisce i numeri con parti di animali, in questo caso il gatto. Hai capito il numero corrispondente al gatto intero, alle zampre o al mezzo busto? Ti diamo un indizio: i corpi, le teste e le zampe dei gatti devono essere addizionati e moltiplicati.

Diciamo che qualcuno è riuscito a sbagliare questa risposta seppur abbastanza semplice.

Alcuni pensavano che il risultato giusto fosse 60 o 70, altri hanno risposto per lo più 25.

Tra le risposte più rare troviamo 16, 17 e 18. Ti invitiamo a contare attentamente le parti del corpo di questo gatto prima di fornire la risposta.

Questo quiz di Leon Tolstoy sta facendo impazzire anche te?

Il problema sta nel fatto che nell’ultima equazione appare un sottomultiplo di gatto. Inoltre diversi partecipanti hanno dimenticato che l’operazione di moltiplicazione si deve eseguire prima di quella dell’addizione. Inoltre, alcuni ignorano che nell’equazione c’è solo una zampa anziché due come negli esempi precedenti.

Svelate tutte le insidie, la risposta corretta sarebbe 15. Quanto a coloro che ottengono punteggi più alti, 60 o 70,consigliamo loro di ripassare le regole di base della matematica.

Questo quiz dopo 5 giorni dalla pubblicazione aveva totalizzato quasi 230.000 commenti e oltre 400.000 like.

