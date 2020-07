Scopri quali donne amano discutere animatamente con il proprio partner e quali, invece, vorrebbero un rapporto sempre sereno.

Discutere è una delle cose che accomuna le coppie. Per quanto ci si ami, la diversità tra due persone porta sempre a discutere di determinate cose. Attraverso le discussioni ci si conosce meglio, si ha modo di esprimersi in modo diretto e si saggia anche la capacità di far pace e chiarirsi trovando nuovi punti di incontro. Discutere, quindi, può essere un aspetto positivo per la coppia. Specialmente se lo si fa nel modo corretto. Ovviamente, però, nella coppia non devono esserci solo discussioni. Altrimenti tra le due parti ci sarebbe una tensione difficile da gestire. Un problema che alcune coppie si trovano a vivere e a volte per volere di uno dei due. Ci sono infatti persone che in qualche modo amano discutere.

C’è a chi piace farlo per sentirsi vivo, a chi per mantenere vivo il rapporto e a chi perché ama particolarmente il momento in cui si fa pace. Tutti aspetti che, alla lunga, possono stancare chi si trova a subire discussioni anche inutili. Visto che nella maggior parte dei casi l’amore per le discussioni riguarda noi donne e alcuni segni dello zodiaco in particolare, oggi dopo aver visto cosa spinge i segni zodiacali a chiudere una storia e quali sono i segni più aggressivi dello zodiaco, scopriremo quali sono le donne che amano discutere con il partner. Un aspetto per il quale è come sempre consigliabile controllare il profilo dell’ascendente. In questo modo si avrà infatti un’idea più chiara di cosa aspettarsi e di come fare per moderare la cosa.

Le donne dello zodiaco che amano discutere con il partner

Ariete – Quelle che non amano molto le discussioni

Sebbene le nate sotto il segno dell’Ariete siano notoriamente persone combattive e sempre pronte allo scontro, discutere con il partner non rientra tra le loro priorità. Certo, questo non significa che non lo facciano. Per via del loro temperamento, infatti, è molto facile che si trovino a dover gestire ben più di una discussione. Il problema è che nel rapporto di coppia vorrebbero averla sempre vinta. Così, quando ciò non accade si sentono frustrate. Attenzione, però, perché anche l’eccesso in un senso opposto non è da loro ben visto.

Le native del segno amano infatti avere qualcuno che gli tiene testa. Nel farlo, però, si trovano bene solo nell’affrontare qualche piccolo battibecco. Se le cose peggiorano, la loro reazione è tutt’altro che positiva. Si potrebbe dire che davanti a discussioni continue, le native del segno possano infatti arrivare a decidere di mollare il partner.

Toro – Quelle che amano discutere per far valere la propria posizione

Contrariamente a quanto si possa pensare, le native del Toro non sono affatto estranee alle discussioni con il partner. A dirla tutta, tendono ad essere pronte a discutere praticamente con tutti. Ciò dipende dal loro voler sempre essere precise ed affermare al massimo il loro pensiero. Sebbene siano solitamente cordiali e posate, quando qualcosa le interessa in modo particolare tengono molto ad esprimere il proprio pensiero. E nel farlo sono disposte ad intavolare vere e proprie discussioni per avvalorarlo e, se possibile, convincere anche gli altri. Quando hanno a che fare con il partner questo modo di essere si esprime con ancora più forza. Le native del segno infatti vedono nella discussione a due un motivo di crescita nonché un modo per conoscersi e capirsi meglio. C’è da dire che il loro modo discutere tende ad essere pacato e tranquillo e mai invasivo. Pur mettendoci tutta l’anima, sanno essere convincenti senza mai alterarsi. E questo fa si che risultino a loro modo gradevoli.

Gemelli – Quelle che non amano le discussioni

Le nate sotto il segno dei Gemelli sono persone che tendono a cambiare spesso umore e che pertanto, pur amando tutto ciò che è imprevedibile, allo stesso tempo hanno anche bisogno di una certa stabilità. Quando stanno con qualcuno, gli piace quindi aver modo di vivere momenti piacevoli ed esenti da inutili discussioni. Ciò nonostante, in genere, all’interno della coppia sono loro quelle che puntualizzano sempre tutto, innescando così possibili diverbi. Detto ciò, anche se spesso non se ne rendono conto, le native del segno sognano un rapporto nel quale capirsi al volo con il partner ed in cui divertirsi il più possibile. Ogni momento di tensione viene da loro evitato e quando proprio non ci riescono, preferiscono isolarsi e aspettare che la situazione si plachi da sola. Sicuramente un modo poco consono per risolvere dei possibili conflitti. Per loro, però, è l’unico possibile. Davanti ad una storia che identificano come problematica preferiscono infatti mollare il colpo ed iniziare a guardarsi altrove.

Cancro – Quelle che preferiscono avere ragione senza dover discutere

Se si parla di discussioni, le native del Cancro non sono affatto favorevoli. Ancor meno se si tratta del partner. Abituate ad averla sempre vinta, pensano che tutto gli sia dovuto e quando qualcuno dimostra di avere un pensiero diverso dal loro non sono solite prenderla bene. Se a farlo è il partner, ovviamente, le cose si complicano. Per il loro modo di intendere il rapporto, infatti, il compagno dovrebbe essere colui che gli da sempre supporto, che le sprona a far meglio e che le aiuti a raggiungere ogni obiettivo. Qualcuno che gli da contro, quindi, è visto in modo negativo. Il più delle volte, anche davanti ad una discussione che potrebbe essere costruttiva per entrambi, le native del segno prendono la cosa sul personale, mettendo il broncio e rendendosi indisponibili al confronto. Per questo motivo, già prima di impegnarsi con qualcuno, cercano di assicurarsi che sia una persona accondiscendente e disposta a fargliele passare tutte. Inutile dire che scoprire di aver sbagliato nella scelta è una cosa che le delude nel profondo e che potrebbe spingere addirittura a concludere la storia.

Leone – Quelle che non accettano che ci siano discussioni

Le nate sotto il segno del Leone sono persone abituate a stare sempre al centro dell’attenzione. Ciò le porta spesso e volentieri ad essere in qualche modo viziate da chi le circonda. Discutere per ottenere qualcosa non è un aspetto al quale sono preparate. E se si parla di rapporto a due, le cose si fanno ancora più complicate. Oltre a non accettare il pensiero di dover discutere con il partner, tendono infatti a vedere ogni suo atteggiamento contrario come qualcosa di negativo e da condannare. Per loro, il rapporto a due deve sempre il più possibile solare, con un partner pronto ad offrire il suo supporto in ogni occasione. Tra le altre cose hanno bisogno di sentirsi capite qualsiasi cosa facciano e se ciò non accade nel modo in cui desiderano se la prendono.

Com’è facile intuire, quindi, non sono del tutto esenti dal discutere. Anzi, se pensano che ci sia qualcosa di cui discutere lo fanno. Il loro unico obiettivo, però, non è quello di trovare un punto di incontro quanto di far valere il proprio pensiero e avere la meglio sul partner.

Vergine – Quelle che detestano dover discutere

Le native della Vergine hanno un rapporto strano con le discussioni. Di base, si può dire che le detestino e che per questo motivo cerchino sempre di evitarle. A causa del loro carattere puntiglioso e dell’abitudine di criticare spesso e volentieri il partner, finiscono però con l’essere le prime a dar vita a diversi scontri. Purtroppo questa dicotomia, le spinge a non saper proprio gestire le discussioni e ciò rischia sempre di riflettersi negativamente sulla loro relazione. Se da un lato pretendono di poter dire tutto quel che gli passa per la mente, dall’altro hanno infatti bisogno che il partner si dimostri sempre d’accordo con il loro pensiero. Quando ciò non avviene se la prendono a morte, arrivando a veri e propri litigi che faticano ad interrompere. Purtroppo, non sono solite rendersi conto di questo modo di fare e se chi sta con loro non riesce a trovare un punto di incontro in grado di soddisfarle, il rapporto a due può dirsi a rischio. Le native del segno, infatti, tendono a prendere le distanze da tutto ciò che trovano scomodo o poco adatto al loro modo di essere.

