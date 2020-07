Scopri quali sono i segni zodiacali che mentono di più al partner e quali invece, non ci pensano affatto.

Nel rapporto di coppia, uno degli aspetti più importanti è sicuramente la sincerità. Alla base di una relazione solida, infatti, dovrebbero sempre esserci, fiducia, rispetto e condivisione. E com’è facile immaginare, nessuno di questi aspetti può verificarsi se tra le due parti non c’è la sincerità.

Dire sempre la verità e aprirsi al 100% con il partner, però, non è una cosa che riesce semplice a tutti. Per motivi diversi ci sono infatti persone che non riescono ad affidarsi totalmente in una relazione.

Per altre, invece, l’idea di mostrarsi nella più totale sincerità porta a sentirsi troppo esposti. Di motivi per non essere del tutto sinceri ce ne sono tanti e non sempre sono legati al desiderio di ferire o tradire l’altra persona. A volte i problemi sono ben altri. Ma come sempre accade quando di mezzo ci sono le bugie, le cose non cambiano. Qualunque sia il motivo, mentire è sempre una scelta che mette a rischio anche i rapporti più solidi.

E visto che tra le tante possibilità che possono spingere a mentire c’è anche l’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco più instabili e cosa rende incerti i vari segni zodiacali, scopriremo quali sono i segni zodiacali che mentono di più al partner quali invece cercano sempre di essere sinceri.

Un aspetto per cui è consigliabile controllare anche in profilo dell’ascendente. In questo modo, infatti, sarà possibile capire meglio chi si ha davanti e come comportarsi per trovare un miglior punto d’incontro.

I segni zodiacali che mentono al partner e quelli che riescono ad essere sinceri

Ariete – Quelli che mentono spesso

I nati sotto il segno dell’Ariete sono particolarmente portati a dire bugie al proprio partner. Lo fanno quando vanno alla conquista e continuano anche dopo. In genere non si tratta di chissà quali menzogne. Per amor di quiete, preferiscono però evitare ogni possibile scontro. E per farlo sono abituati ad edulcorare le cose, rendendole più digeribile al compagno. A volte questo modo di fare si trasforma anche in bugie vere e proprie. E riguardo a questo punto c’è da dire che i nativi del segno sono spesso soggetti a prendere il vizio. Ciò, con il tempo, li porta a costruire dei veri e propri castelli di bugie.

Cosa che presto o tardi viene scoperta portando ad inevitabili viti. Se imparassero a gestire i piccoli screzi e a non temere di mostrare le loro fragilità, le cose andrebbero sicuramente meglio. E persino loro si sentirebbero più rilassati e in grado di vivere al meglio la relazione di coppia.

Toro – Quelli che nascondono diverse cose

I nativi del Toro sono persone che tengono in modo particolare alla propria privacy. Ciò li rende spesso chiusi nei confronti di coloro che non conoscono ancora bene. Quando iniziano una relazione, quindi, pur non mentendo, tendono sempre ad omettere delle cose. Andando avanti con il tempo, ovviamente, ciò che non è stato detto a tempo debito può trasformarsi in una bugia. E questo rischia di creare del problemi. Non amando l’idea di dover litigare, i nativi del segno cercano infatti di cambiare sempre le cose in modo da dire una parte di verità ma senza scendere in particolari fastidiosi. Un modo di fare che non sempre gli riesce e che nelle relazioni più lunghe può rappresentare un problema. Un buon modo per risolvere la cosa? Capire quando la storia sta diventando importante ed iniziare ad aprirsi. Anche a costo di ammettere le tante piccole omissioni fatte in passato. Ciò sarà sicuramente meglio di qualsiasi bugia e aiuterà il partner ad acquisire maggior fiducia ed accettare anche eventuali distorsioni precedenti della realtà.

Gemelli – Quelli che mentono parecchio

I nati sotto il segno del Gemelli sono tra i segni dello zodiaco che mentono di più. Ciò è dovuto al loro essere duali. Cosa che li porta molto spesso a provare sensazioni diverse sia nei confronti delle cose che del partner. Stare con loro significa dover accettare determinate bugie perché se a volte sono convinti di qualcosa, in altri casi pensano tutto il contrario. Il loro umore variabile ne guida spesso le scelte. E ciò avviene così in fretta che loro resti finiscono con il restarne confusi. Per questo motivo, puntare ad un rapporto di sincerità totale con loro può risultare una vera e propria impresa. Se da un lato si può sperare di lavorare sulle bugie più grandi, dall’altro è importante tenere conto del loro modo di essere. Un modo di essere in continuo cambiamento che, anche quando sono sinceri, li spinge a cambiare le proprie verità, rendendo di fatto tante piccole cose delle micro bugie.

Cancro – Quelli che evitano di dire certe cose

Non si può dire che i nativi del Cancro siano persone bugiarde. Di base sono infatti soliti dire sempre la verità. Una scelta che fanno per lo più perché consapevoli di non saper tenere a mente tante bugie. D’altro canto, sono però piuttosto bravi ad evitare di dire determinate cose. Quando qualcosa li imbarazza, preferiscono quindi evitare di dirla tenendosi tutto per se. Fanno lo stesso anche se hanno dubbi o perplessità su qualcosa o se agiscono in modo sbagliato reputando che non sia poi così rivelante farlo sapere. In genere, se con il partner hanno un buon rapporto, tendono a considerarlo un confidente. Ciò allontana quindi la possibilità di bugie. Resta però presente la possibilità che preferiscano evitare di dire determinate cose. Per fortuna si tratta quasi sempre di cose legate al loro modo di essere. Cose che un partner che li conosce bene saprà quindi intuire da solo.

Leone – Quelli che ingigantiscono la realtà

Non è che ai nati sotto il segno del Leone piaccia mentire. Amando stare al centro dell’attenzione, però, sono soliti rendere tutto scenico. Ciò significa che quando parlano tendono sempre ad esagerare le cose, esasperandole al massimo per far colpo. Un modo di fare che gli prende la mano al punto da portarli a credere spesso e volentieri alle cose che dicono. Ovviamente, anche nel rapporto con il partner non mancano di esprimersi in questo modo. Così, anche quando cercano di essere sinceri, finiscono sempre con il riportare qualcosa di ben diverso dalla realtà. Un aspetto del quale, per certi versi, sono anche consapevoli.

Ciò nonostante, però, non possono farne a meno. Stare con loro significa quindi imparare ad accettare questa modalità. Cosa che tra l’altro, imparando a conoscerli apparirà sempre più chiara, aiutando il partner a capire quanto prendere per vero e quanto, invece, considerare come un extra a cui non dar peso.

Vergine – Quelli che evitano di dire cose scomode

I nativi della Vergine hanno un rapporto estremamente personale con la verità. Da un lato pretendono che chiunque gli dica sempre le cose come stanno. Dall’altro, però, sono i primi a nascondere tutto ciò che reputano difficile da comprendere. Cosa che vale anche per tutte le verità che a loro avviso possono metterli in cattiva luce. Preoccupati di apparire sempre senza macchia, evitano quindi di ammettere errori e se per farlo serve mentire sono disposti a farlo. A parte questo, cercano di essere coerenti e di dire quanto più possono. E tutto perché non amano l’idea di doversi portare il peso di tante bugie addosso. Con loro però non si può mai stare tranquilli. È quindi importare tenere a mente che se lo ritengono giusto sono sempre pronti a mentire o a cambiare la realtà dei fatti.

