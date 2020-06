o.Scopri quali sono i segni più disordinati dello zodiaco. La risposta delle stelle segno per segno.

Essere disordinati è una caratteristica che fa parte del modo di essere delle persone e sulla quale difficilmente si ha il controllo. Sebbene esistano diversi modi per esserlo, le persone disordinate tendono ad esprimere questo loro modo di essere in modo molto personale ma spesso accomunabile per un modo di porsi che agli occhi degli altri risulta per certi versi caotici. Tra coloro che ritengono il loro disordine “ordinato” e quelli che ammettono di non sapere tenere le cose in ordine, le scuole di pensiero sono praticamente infinite. Quel che è certo è che una persona disordinata ha un suo modo di essere che chi è ordinato per natura non capirà mai ma che in alcuni casi è persino essenziale, almeno per chi lo prova.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Come vive l’amore ogni segno dello zodiaco

Visto che come molti altri aspetti dell’essere umano anche l’essere disordinati può essere influenzato dalle stelle, oggi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che si distraggono facilmente e come reagiscono i segni dello zodiaco dopo essersi arrabbiati, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco più disordinati e quali, invece, non lo sono per niente.

Come sempre, trattandosi di un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente dei vari segni zodiacali. In questo modo si avrà infatti un’idea più chiara di chi ci si trova davanti.

Scopri quali sono i segni zodiacali più disordinati e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli mediamente disordinati

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che agiscono di fretta. Questo modo di fare impedisce loro di tenere particolarmente in ordine le loro cose. Anche provandoci, infatti, finirebbero sempre per trovarsi in situazioni in cui la fretta li porterebbe al disordine. Detto ciò, il loro puntare sempre alle cose essenziali li aiuta a non creare troppo caos intorno, ponendoli solo a metà classifica tra i segni disordinati. Un modo di essere che tende a cambiare quando l’ambiente in cui si trovano non gli piace. In tal caso la scarsa attenzione che metteranno nel curarsene rischia di renderli più disordinati del solito, portandoli ad agire anche in modo caotico e a diventare nervosi e meno flessibili di quanto sono in realtà.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che sono fatti per le relazioni importanti

Per fortuna, trattandosi di segni che sanno sempre cosa vogliono, il rischio di arrivare a tanto è parecchio limitato. Tener d’occhi questo particolare, però, può essere loro d’aiuto per non trovarsi in situazioni limite dalle quali farebbero una certa fatica ad uscire.

Toro – Quelli abbastanza ordinati

Sebbene non siano tra i segni più ordinati dello zodiaco, si può dire che i nativi del Toro abbiano un’idea chiara di cosa significhi l’ordine. Allo stesso tempo hanno anche un gran desiderio di mantenerlo al massimo. Ciò dipende dal fatto che, consapevoli di come un’ambiente ordinato faccia bene alla mente, cercano sempre di ottenere il meglio per se. Per riuscirci, però, hanno bisogno di vivere in un ambiente che sentono come loro e che rispecchi il loro modo di essere. Così facendo, mantenere l’ordine sarà per loro molto più semplice e ciò li aiuterà a non cadere nel vortice del caos. Un aspetto che quando sono particolarmente stressati o sotto pressione li riguarda molto da vicino. Per fortuna, consapevoli di dare il meglio solo quando le cose sono al loro posto, cercano sempre di impegnarsi in tal senso ottenendo tra l’altro degli ottimi risultati. Si può dire quindi che, a meno di eventi eccezionali e sopra le righe, i nativi del toro siano abbastanza ordinati e quindi ben distanti dalla top dei segni zodiacali più disordinati.

Gemelli – Quelli parecchio disordinati

I nati sotto il segno dei Gemelli sono tra i segni più disordinati dello zodiaco. Questo loro modo di essere deriva dal bisogno di cambiare in continuazione. Cosa che unita all’innata curiosità che li contraddistingue, fa di loro persone in qualche modo attratte dal caos. Questa loro particolarità è facilmente rilevabile dal loro modo di fare e di vivere la vita di tutti i giorni. Pur immersi nel disordine, però, i nativi del segno hanno un loro personale modo di gestire le cose che gli consente di ottenere sempre dei buoni risultati. Si può dire che siano tra coloro che fanno del disordine un punto di forza che il più delle volte risulta essere effettivamente tale. Ogni tanto, però, anche loro eccedono cadendo nel disordine puro e in questi casi dovrebbero cercare di porre rimedio alla cosa. Vivere nel caos, infatti, incide in modo negativo nelle giornate in cui si sentono giù di corda. Aspetto che dovrebbero sempre considerare al fine di vivere meglio.

Cancro – Quelli eccessivamente disordinati

I nativi del Cancro sono così disordinati da non farne un mistero con nessuno. Non perché lo dicano in giro ma perché basta averci a che fare per capire subito questo aspetto del loro modo di essere. Il disordine, infatti, gli appartiene sia per quanto riguarda l’ambiente in cui vivono o in cui si muovono sia per come gestiscono la loro vita. Le idee che hanno nascono e vivono nel caos e lo stesso può dirsi del loro modo di prendere decisioni o di darsi delle priorità. Purtroppo si tratta di un aspetto del quale non sono quasi mai consapevoli ma che caratterizza ogni aspetto della loro vita. Comprenderlo e lavorarci su potrebbe portarli ad ottenere degli effetti positivi nella loro vita, aiutando persino a pensare in modo più fluido. Del tutto lontani dalla meta, sembrano invece decisi a vivere nel loro disordine, anche a rischio di ottenere risultati minori di quelli che potrebbero avere con un po’ più di attenzione a questo loro modo di essere.

Leone – Quelli quasi per niente disordinati

I nati sotto il segno del Leone hanno un modo di gestire le cose che agli occhi degli altri potrebbe avere un qualcosa di disordinato ma che invece segue una logica visibile solo a loro. Ne consegue che, all’interno dello zodiaco non siano affatto tra i segni disordinati. Anzi, di loro si può quasi dire che rientrano tra quelli più ordinati ed in grado di vivere la vita seguendo un ordine personale e fatto di regole e strategie da seguire. Un modo di fare che cambia solo quando sono particolarmente stressati o giù di tono. In tal caso possono finire con il non pianificare le cose nel modo corretto, incorrendo in qualche errore di troppo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che mostrano più apertamente la gelosia

Senza ordine, infatti, i nativi del segno hanno serie difficoltà ad andare avanti e ciò si evince anche da come si muovano male quando hanno a che fare con persone che fanno del caos il loro regno. Un aspetto che riesce a mandarli letteralmente fuori di testa.

Vergine – Quelli che non sono per niente disordinati

I nativi della Vergine sono probabilmente il segno meno disordinato dello zodiaco. Il solo pensiero del disordine gli crea infatti un moto di confusione tale da renderli nervosi. Precisi e maniaci di pianificazioni, liste di cose da fare e progetti schematici, i nativi del segno aborriscono tutto ciò che non ha una sua logica. E per questo motivo sono del tutto estranei all’ordine. Un modo di essere che li porta a non riuscire neppure a tollerare quello altrui e che spesso li blocca nel loro lavoro. Per poter pensare in modo funzionale hanno infatti bisogno di trovarsi in un ambiente sgombero di tutto quello che considerano inutile. Si tratta quindi di persone per nulla disordinate ma così precise da trasformare in caos tutto quel che non rientra nei loro schemi. Un problema che gli rende difficile interagire con gli altri e sopratutto cooperare e che per certi punti di vista è quindi un limite. Limite che solo imparando a tollerare il diverso potranno riuscire a colmare al fine di vivere meglio e di rendere il loro ordine qualcosa di positivo invece che un punto debole sul quale agire.

Se vuoi scoprire se gli altri sei segni dello zodiaco rientrano tra i più disordinati, clicca su successivo.