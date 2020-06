Cesare Cremonini cambia il nome della colf moldava in Emilia e commenta: “Sono pagate e quindi possono far cambiare il loro nome”.

Cesare Cremonini ospite di E poi c’è Cattelan si lascia andare a una dichiarazione alquanto controversa.

“Ho pensato alla mia donna delle pulizie – ha detto il cantante -, che si chiama Emilia… Non è vero, non si chiama Emilia. Lei è moldava e io ho preteso in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Non so qual è il nome”

Ma come è possibile che abbia cambiato il nome della signora? Nel video tutti i dettagli.

