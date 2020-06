Il test che rivela i segreti del tuo subconscio

Questo test rivelerà molti segreti del tuo subconscio. Per farlo ti invitiamo a fare una gita in un castello immaginario.

Non abbiamo mai il tempo di fare un’analisi introsspettiva personale, tuttavia, potremmo ovviare facendo un divertente test psicologico che ci aiuterà a conoscerci meglio. Questo test può aiutarci a capire quali sono i nostri desideri e obiettivi, inoltre è un diverente passatempo che ci aiuterà a sviluppare la nostra immaginazione.

Test dei segreti del subconscio

Per fare questo interessante e originale test ti servirà solo immaginare la situazione che ti proporremo e rispondere ad alcune domande: facciamo una gita in un castello immaginario.

Prova a immaginare questa situazione … Hai passato molto tempo a camminare nella foresta. Alla fine, arrivi di fronte a un vecchio castello. Che aspetto ha la sua porta d’ingresso?

© pixabay © pixabay © pexels

Il castello rappresenta una nuova esperienza e la porta il tuo comportamento nei suoi confronti.

Porta n. 1: non sai ancora esattamente cosa ti aspetta da questa esperienza, ma ti senti pronto a scoprirlo.

Porta n. 2: le nuove esperienze ti spaventano, perché ti spingono a dover rinunciare a qualcosa che già conosci.

Porta n. 3: Le difficoltà non ti spaventano, perché hai sempre voglia di cambiare la tua vita o provare qualcosa di nuovo.

Ora che hai scelto la porta, chiami il proprietario del castello, ma nessuno risponde. Apri la porta cigolante e … Cosa c’è dietro?

© maxpixel © pixabay © Anne-Lise Heinrichs © Eric Chan

Quello che vedi per primo dietro questa porta rappresenta la tua idea di te stesso.

1. Pensi di essere una persona di grande gentilezza, il tipo di persona che gli altri cercano sempre.

2. Pensi di essere grande e gli altri ti invidiano.

3. Pensi di essere una persona complicata, molte persone non ti capiscono.

4. Pensi di poter probabilmente risolvere qualsiasi problema per gli altri.

Ti guardi intorno e vedi una scala per salire al primo piano. Come è fatta questa scala ?

© flickr / Nicolas Raymond © flickr / Jan Fidler

La scala esprime ciò che pensi della vita in generale.

1. Pensi che se immagini la vita che vorresti, prima o poi sarà come la immagini.

2. Percepisci la vita come una serie di prove difficili.

Queste scale conducono ad una stanza con una sola finestra. Com’è questa finestra ?

© Svetlana Manic © Teddy Kelley © R Mo

La dimensione della finestra simboleggia l’importanza dei tuoi desideri e dei tuoi limiti per raggiungerli.

1. Sai esattamente cosa vuoi e come ottenerlo. Accetti le difficoltà come qualcosa di inevitabile, ma non ti fermi davanti a niente.

2. Non sei nel periodo migliore della tua vita e stai cercando una via d’uscita da questa situazione.

3. La tua autostima ti aiuta a spingerti oltre i tuoi limiti e a raggiungere l’impossibile.

Cosa vedi dietro questa finestra?

© Daniele Levis Pelusi © Gabriel Garcia Marengo © Riaan Myburgh © Kayla Ihrig

Il paesaggio che vedi dietro questa finestra indica l’evoluzione dei tuoi legami sociali.

Hai molti amici e trovi il tempo da dedicare ad ognuno di loro.

2. Mantieni buoni rapporti con la maggior parte delle persone intorno a te.

3. Non sai mai come il tuo umore influenzerà le tue relazioni con gli altri.

4. Sei una persona sola. Ci sono poche persone nella tua vita che consideri davvero veri amici.

Continui ad esplorare il castello e trovi una porta sul retro, che conduce a un giardino. Come lo immagini?

© depositphotos © depositphotos © depositphotos

Il giardino rappresenta le tue aspettative per il futuro.

1. Sei preoccupato per il tuo futuro, ma sei pronto a fare uno sforzo per renderlo il migliore possibile.

2. Vedi quasi nulla di imprevisto dal tuo futuro e sai esattamente cosa accadrà domani.

3. Hai davvero paura del tuo futuro.

