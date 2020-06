Test psicologico | Dimmi cosa vedi prima e ti dirò chi sei

Test: qual è la prima cosa che vedi in questa immagine? La tua risposta rivelerà alcuni dettagli della tua personalità!

Questo test è un test ad illusione ottica. Sono tra i test più divertenti ed affascinanti esistenti perchè la percezione di quello che vediamo tende a cambiare radicalmente. Alcune persone vedono in una immagine due linee rette identiche a prima vista. Ma poi guardando con più attenzione le linee sembrano cambiate di dimensioni l’una rispetto all’altra, possono restringersi, crescere o persino cambiare colore. Potrebbero persino andare in direzioni diverse.Non è magia, è solo illusione ottica.

Anche se le linee sembrano cambiare, sono sempre le stesse, la tua mente gioca un ruolo importante. E questa è la parte affascinante delle illusioni ottiche! Infine, c’è una spiegazione scientifica per come percepiamo le illusioni ottiche.

Quando guardi qualcosa, ciò che vedi è la luce che rimbalza su di essa ed entra nei tuoi occhi, che viene convertita in impulsi elettrici che il tuo cervello percepisce come immagine. Il processo dura circa un decimo di secondo, ma i tuoi occhi ricevono un flusso costante di luce, un’incredibile quantità di informazioni, il che rende difficile tentare di concentrarsi su tutto contemporaneamente.

Quando il nostro cervello riceve molte informazioni, cerca di semplificare ciò che vede per aiutarci a concentrarci su ciò che è importante, compensando i ritardi di elaborazione di un decimo di secondo. È quasi come una scorciatoia. Lo stesso tratto di quello che ha aiutato gli umani primitivi a sopravvivere quando incorrevano in predatori veloci o in ostacoli. Sapevi che le illusioni ottiche ingannano il nostro cervello sfruttando queste scorciatoie? Questo è il motivo per cui ci sentiamo così confusi ad osservarle!

Il colore, la luce e i motivi che percepiamo possono inviare un’immagine fuorviante al nostro cervello.

Quindi creiamo la nostra percezione della realtà, che non corrisponde all’immagine reale. Abbiamo parlato molte volte di varie interessanti illusioni ottiche, ognuna con uno stile, forma e colore diversi. Tuttavia, quello che ti proponiamo oggi è un test unico, perché gioca molto bene con il nostro cervello per farci credere ciò che non è.

Molti di noi sono attratti dalle illusioni ottiche perché ciinsegnano come usare la mente, l’ intelligenza e, soprattutto, l’ osservazione.

Guarda attentamente la seguente immagine. Cosa vedi? All’inizio può sembrare ovvio, ma questa figura è composta da forme diverse. Guarda attentamente!

Come ben sapete, siamo tutti identici all’esterno, ma unici dentro. Cosa intendiamo con questo? La personalità di ogni persona varia a seconda di come percepisce la vita, i suoi pensieri, le sue opinioni e, a seconda di molti altri fattori, tutti pensiamo in un modo o nell’altro. Ecco perché ti consigliamo di fare questo piccolo test da solo e di non chiedere pareri ai tuoi amici.

Senza ulteriori indugi, nell’immagine presentata sopra sono visibili tre cose. Qual è la prima cosa che hai visto? Ciascuna delle possibili risposte, ognuna rivela dettagli specifici della tua personalità, sul tuo modo di pensare in ambiti specifici della vita, oltre a come il tuo cervello interpreta un’illusione ottica.

Se quello che hai visto per primo è stato:

1/il volto di una donna

Rivela che sei una persona diretta e onesta. Mentire e deludere sono cose che non si adattano alla tua filosofia di vita. Quando si tratta di relazioni, i tuoi amici vogliono sempre essere intorno a te. Sei una persona che irradia felicità ovunque tu vada e che preferisce non complicare le cose. Apprezzi sempre l’amicizia. Inoltre, hai un grande senso dell’umorismo, che ti rende molto popolare nella tua cerchia di amici.

2/Se hai visto prima i fiori

Metti il ​​benessere dei tuoi amici davanti ai tuoi, il che è buono, ma non troppo, devi anche prenderti cura del tuo. Sei sempre lì per loro quando hanno bisogno di qualcosa, tuttavia a volte possono usarti e approfittare di te per la tua grande gentilezza. Di solito vai molto d’accordo con le persone di sesso opposto anche se a volte è difficile per te essere te stessa a causa della tua timidezza. Hai solo bisogno di un pò di tempo!

3/Se hai visto prima la farfalla

La farfalla è un dettaglio unico e più specifico che rivela cose interessanti.

In effetti, se hai visto la farfalla per la prima volta, significa che tu sei una persona intelligente, spiritosa e creativa che ama l’innovazione. La cosa migliore di te è che non lasci mai un compito incompiuto. Fai tutto il possibile per farlo bene. Per quanto riguarda le relazioni e l’amore, ti piace divertirti con amici e familiari. Sei una persona generosa, cerchi sempre di aiutare i tuoi cari e proteggerli da qualsiasi danno che possa essere loro causato.

