Nonostante i tabù siano sempre meno qualche verità sul’intimità di coppia sembra necessitare ancora del supporto della sessuologa per emergere con chiarezza

La felicità personale, ma anche quella di coppia, passa in buona parte per un’intimità vissuta a pieno e serenamente.

Per fare ciò occorre senza dubbio, in primo luogo, avere la mente sgombra da errati pregiudizi e, ancor di più, dal dare spazio a idee sane, corrette e equilibrate, tutte premesse per un’intimità di coppia da vivere proprio come avremmo sempre voluto.

Ma come fare tutto ciò? Intanto accettando che, nonostante l’epoca assai “libera” che viviamo, ciò che concerne la sfera intima è ancora popolato di vecchie credenze, preconcetti e tabù.

Un aiuto esperto potrà aiutarci a rinascere questi pensieri, per poi debellarli e sostituirli con una bene più sana verità.

E’ proprio ciò che proveremo a fare oggi insieme.

Sessuologa: 5 verità sull’intimità di coppia

L’intimità è fatta di gesti, pensieri, parole e idee, un qualcosa di articolato, complesso ma che, paradossalmente, per esser veramente goduto a pieno necessità di una mente totalmente sgombra.

Fare nostri i concetti base di una sana vita sessuale serve proprio a questo, a non avere dubbi, vergine o perplessità nel momento più importante: arrivarci, per così dire, con le idee tanto chiare da poter semplicemente.. godere!

La dottoressa Karen Gurney, sessuologa e direttrice della Havelock Clinic, ha spiegato su Cosmopolitan.com cinque concetti base che tutti dovrebbero avere ben chiari in fatto di intimità di coppia.

Dolore non contemplato – Mai, veramente mai. Se si è rilassate ed eccitate non dovrebbe esservi alcuna forma di dolore perciò, qualora ciò accadesse, sarebbe bene rivolgersi a un dottore per comprendere meglio. L’importante è non cadere nell’errore di pensare “è normale”.

Non solo questione di orgasmo – Troppo spesso noi donne, soprattutto se eterosessuali, accettiamo che il piacere non faccia parte del pacchetto. Paradossalmente ciò è dovuto spesso a un eccessivo concentrarsi sull’obbligo di raggiungere quel momento, il coronamento finale, come se il resto non conti. Chi invece, come le persone omosessuali, si gode rapporti più lunghi, più articolati e diversificati, senza porsi questo ossesso dell’orgasmo subito, ha molte più probabilità di raggiungerlo.

Non è solo questione di penetrazione – E’ l’immagine tipo che le coppie eterosessuali hanno dell’intimità, l’atto per eccellenza visto spesso come scopo finale di ogni incontro. Potrà forse anche esser così ma, in verità, c’è molto altro da sperimentare, toccare, esplorare: perché allora autoimporsi delle limitazioni?

Distrarsi ogni tanto è ok – E’ vero, per godere a pieno di un incontro occorre esser presenti a se stessi e al momento che si sta vivendo, accade però a tutti (e fidatevi che è così) di viaggiare con la mente in alcuni frangenti, pensare a che cosa preparar per cena o lasciarsi, comunque, distrarre da altri pensieri. Esagerare però non va mai bene e si rischia di rovinare il momento, rischiando anche di far provare doloro e andare incontro a vere e proprie disfunzioni erettili. Imparare allora a rimanere concentrati potrebbe esser un vero e proprio esercizio da perseguire.

“Bravo a letto” non esiste – Difficile prendersi tutto il merito quando, nei fatti, l’intimità è sempre un’attività che si svolge in coppia. Ciò di cui ci si può “vantare” è semmai essere in armonia con il proprio corpo l’essere in grado di comunicare col partner in totale limpidezza e il vivere con serenità i propri desideri.

Naturalmente questi sono solo alcuni tra i punti su cui sarebbe bene chiarirci le idee una volta per tutte, aspetti dell’intimità che è il momento di accettare in tutta la loro sacrosanta veridicità.

Già perché per avere una vita “intima” pienamente soddisfacente e, per così dire, proprio come l’abbiamo sempre sognata occorre, in primo luogo, fare pulizia di idee sbagliate e aprire la mente a quelle corrette.

In questo certo gli esperti possono aiutarci.

Fonte: Cosmopolitan