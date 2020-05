Arisa cambia look e non accetta critiche VIDEO

Arisa si è mostrata sui social con un nuovo look ed un messaggio che spiega il perché della sua scelta.

Nelle scorse ore Arisa, si è mostrata sui social sfoggiando un look tutto nuovo. La cantante ha infatti indossata una folta parrucca dichiarando di volerla portare fin quando non le ricresceranno i capelli, rasati di recente.

Un messaggio che non ammette repliche visto quando da lei aggiunto in correlazione alla foto.

Nella didascalia ha infatti aggiunto che non vuole leggere pareri negativi di alcun tipo visto che nella cultura afroamericana indossare le parrucche è una cosa normale e che la stessa Naomi Campbel è solita farlo.

Un messaggio che i suoi follower sembrano aver accolto bene, complimentandosi per il suo nuovo aspetto e suggerendole di non dar retta alle critiche altrui.

Come molti sapranno, Arisa, ha recentemente ammesso di soffrire di tricotillomania. Un problema che la porta a toccarsi e tirarsi i capelli quando è particolarmente stressata.

Per questo motivo, portarli lunghi è per lei quasi impossibile e spesso e volentieri si trova costretta a tagliarli molto corti. Una scelta che con la parrucca può rendere sicuramente meno difficile, ottenendo la possibilità di sfoggiare look sempre nuovi ed inclini all’umore del momento.

