Twitter crea un’emoji per dire grazie VIDEO

Twitter ha creato una nuova emoji per dire grazie.

Con l’avvento del Coronavirus, i cambiamenti ai quali si è andati incontro sono stati tantissimi. Alcuni di essi hanno cambiato il modo di intendere la vita e di gestire la routine quotidiana. I social, in tutto questo sono stati indispensabili per creare un senso di unione e per far sentire più vicine le persone fisicamente lontane. Un aspetto che sembra aver cambiato alcuni modi di esprimersi rendendo la parola “grazie” molto più in uso.

Un particolare che non è sfuggito a Twitter che per celebrare la cosa ha deciso di creare una nuova emoji, perfetta per esprimere gratitudine. La nuova emoji raffigura due mani unite e a forma di cuore e si attiverà ogni qual volta si utilizzerà l’hashtag #grazie

Una piccola novità per far sentire tutti ancor più vicini.

