Durante la notte, a Roma, si è registrata una scossa di terremoto.

È stato un risveglio traumatico quello che hanno vissuto molti Romani questo Lunedì mattina. Intorno alle 5 del mattino, infatti, la città ha tremato per via di una scossa di magnitudo 3,3 con epicentro a pochi km dalla città. Il terremoto, a detta di molti, è avvenuto durante il temporale ed è stato anticipato da un forte boato che ha subito allarmato tutti.

La gente, spaventata, è scesa in strada riversandosi anche sui social per avere notizie e per raccontare quanto appena accaduto. Per fortuna pare non si siano registrati danni di alcun tipo. Solo tanto spavento ed il timore di nuove scosse.

Per saperne di più guarda il video e clicca qui → Terremoto a Roma: Un forte boato ha svegliato tutti