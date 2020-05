Il 98% delle persone non riesce a trovare le 6 differenze

Vuoi stimolare il tuo cervello? Guarda attentamente le due immagini che ti presenteremo e prova a trovare le 6 differenze nascoste!

Conosciuto da tutti, il gioco del trova la differenza è uno dei più popolari al mondo: non solo è divertente, ma è anche benefico. Non sorprende quindi che la maggior parte di noi lo faccia con il massimo interesse. Un recente studio sulla corteccia cerebrale ha persino dimostrato che questa attività può migliorare la concentrazione.

Oggi ti presentiamo un’immagine di Quarantinegames.

Il 98% delle persone non ha superato questo test. Individuare le 6 differenze che sono nascoste in queste due immagini quasi identiche è quasi impossibile. Se pensi di essere un acuto osservatore mettiti pure alla prova e dai un’occhiata all’orologio per capire quanto tempo impieghi a trovare le sei differenze!

TEST: trova le 6 differenze

Il gioco delle differenze è un ottimo modo per allenare il cervello e migliorare le capacità di osservazione per adulti e persino bambini.

Trovare le differenze tra due immagini ti permetterà di verificare quanto sei attento ai dettagli.

Per iniziare osserva bene! osserva queste due immagini ed individua le 6 differenze:

Se hai identificato con successo le 6 differenze nell’immagine non ci resta che complimentarci con te. In caso contrario ti suggeriamo le risposte:

