Harry Potter | Rupert Grint, l’attore che per anni ha prestato il suo volto al personaggio di Ron Weasley, è diventato per la prima volta papà

L’interprete di Ron Weasley, Rupert Grint, è diventato papà! L’annuncio arriva direttamente dal suo portavoce, che informa tutti i fan della saga di Harry Potter del lieto evento.

L’attore dai capelli rossi è diventato papà per la prima volta, di una bambina, dalla sua compagna Georgia Groome. I due stanno insieme da ben 10 anni, tra alti e bassi, e hanno deciso di consolidare la loro relazione con l’arrivo di un bambino.

Almeno per il momento non si conoscono altri dettagli sulla piccola arrivata, come ad esempio il suo nome. Il portavoce di Rupert Grint, interprete di Ron Weasley, si è raccomandato di rispettare la privacy del suo cliente.