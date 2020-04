Coronavirus | Oms prende posizione contro Ricciardi: “Non ci rappresenta”

Coronavirus | L’Oms, organizzazione mondiale della sanità, ha preso posizione contro Walter Ricciardi affermando che il suo pensiero non li rappresenta

Continua il dibattito in merito a ciò che accade nel mondo in merito alla pandemia da coronavirus. Nelle scorse ore, come riportato dal portale Huffing Post.

L‘Oms, organizzazione mondiale della sanità, ci ha tenuto a chiarire che l’opinione espressa nelle scorse ore da Walter Ricciardi su Donald Trump su Twitter non rappresenta assolutamente il loro pensiero, ma soltanto quello del governo italiano che fa riferimento al comitato dell’organizzazione.

L’Oms ha preso le distanze da Ricciardi chiarendo che il pensiero del medico non ha nulla a che fare con ciò che riguarda l’organizzazione. Per il medico le cose non sembrano mettersi bene, visto che l’opposizione ha chiesto le sue dimissioni dal comitato scientifico.