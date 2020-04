Coronavirus | Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia sono intervenute a La Vita in diretta per fare un appello al Governo al fine di tutelare tutti quei lavoratori dello spettacolo che non sono stati presi in considerazione nel decreto Cura Italia

Le cantanti Alessandra Amoroso e Fiorella Mennoia hanno fatto un appello a La Vita in Diretta, chiedendo al Governo di tutelare tutti quei lavoratori dello spettacolo che nel decreto Cura in Italia non sono stati presi in considerazione.

Le artiste si riferiscono a tutti quei tecnici, ballerini, coristi che a causa dell’emergenza del coronavirus non potranno lavorare fin quando tutto non ritornerà alla normalità.

Alessandra e Fiorella si sono aggiunte all’appello fatto anche da Laura Pausini e Tiziano Ferro.