Aprile 2020 | I segni zodiacali che soffrono la solitudine

Scopri quali sono i segni zodiacali che soffrono maggiormente di solitudine.

In un periodo difficile come quello attuale la solitudine può rappresentare un problema importante con il quale sempre più persone si trovano a dover fare i conti. Tra chi si trova a vivere in casa da solo e chi era abituato ad uscire sempre ed ora si trova nell’impossibilità di incontrarsi con gli amici o il partner, la sensazione di solitudine può diventare una compagna sempre più presente ed in grado di portare a pensieri ed emozioni spiacevoli.

Sentirsi soli è un problema che riguarda tante persone e che nel corso della vita sfiora più o meno tutti.

Quando ci si trova in momenti critici come quello attuale, però, può diventare qualcosa di più di una semplice criticità e per questo motivo è sempre bene cercare in tutti i modi di contrastarlo, lavorando su se stessi e cercando nuovi modi per sentirsi meno isolati.

Visto che la solitudine è una sensazione che per certi versi può essere influenzata dalle stelle, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che hanno bisogno di ritrovarsi e quali sono quelli che si fanno più facilmente avanti in amore, oggi scopriremo quali segni dello zodiaco soffrono maggiormente la solitudine in questo momento particolare.

Visto che la solitudine è un’emozione profonda, il consigli è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

I segni che stanno soffrendo maggiormente la solitudine e quelli che non si pongono il problema

Ariete – Quelli che stanno abbastanza bene

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che sanno sempre come occupare il proprio tempo. Anche in periodo di quarantena, quindi, possono arrivare a sentirsi annoiati ma difficilmente sperimenteranno quella sensazione di profonda solitudine che spinge a sentirsi tristi e con un vuoto da colmare. Certo, a volte si dispiacciono di poter incontrare gli amici e di non poter fare tutto ciò che facevano fino a poco tempo fa. Di base, però, sanno sempre trovare una soluzione creativa e spesso gli basta una videochiamata per sentirsi rinfrancati e di nuovo pronti ad inventarsi qualcosa di nuovo per passare il tempo. Che vivano da soli o in compagnia, quindi, il senso di solitudine non rappresenta per loro un grosso problema.

Toro – Quelli che a volte si sentono soli

I nativi del Toro sono persone sensibili e molto legate ai propri affetti. Ciò li porta ad avvertire la mancanza dei propri cari o degli amici che erano abituati a vedere quasi ogni giorno. Sebbene il senso di solitudine si affacci spesso nelle loro vite, sanno però come tenergli testa, affrontando il momento con coraggio e cercando di avere sempre la meglio sulle loro emozioni. Se hanno il partner lontano, la cosa può rivelarsi un po’ più difficile ma in un modo o nell’altro finiscono sempre con il trovare qualcosa per cui sorridere. Se invece hanno la fortuna di condividere il periodo con chi amano, le cose vanno sicuramente meglio, al punto da farli sentire sereni e fortunati. Certo, tutti gli altri continueranno a mancargli ma grazie alla tecnologia sanno sempre come superare alla grande i momenti più bui, rivelandosi una risorsa importante anche per chi li circonda.

Gemelli – Quelli che la soffrono abbastanza

I nati sotto il segno dei Gemelli non hanno confidenza con le emozioni negative. Ciò li porta a viverle sempre in modo peggiore di quanto potrebbero fare se solo si concentrassero bene su di esse. Riguardo la solitudine, ad esempio, una delle cose che gli accade più spesso è quella di confondere quest’emozione con la noia. Un problema che li riguarda particolarmente da vicino visto che quando non riescono ad occupare correttamente il loro tempo, finiscono con il rabbuiarsi diventando persino di pessimo umore.

Per fortuna, in genere, si tratta di situazioni temporanee e che tendono a passare in fretta. Ciò nonostante non va mai esclusa la possibilità che un periodo di protratta solitudine, specie se hanno pochi contatti con gli altri, potrebbe spingerli a deprimersi sempre di più. Un rischio che dovrebbero evitare inventandosi modi sempre nuovi per sentire gli amici e per occupare ogni ora libera delle loro giornate.

Cancro – Quelli che si possono sentire soli

Per quanto strano che sia, i nativi del Cancro hanno una buona gestione del loro tempo libero. Ciò significa che raramente arrivano a sentirsi soli perché anche quando si trovano senza avere contatti per parecchie ore sanno sempre cosa fare per trascorrere il tempo. Se vivono con qualcuno questo problema si fa ancora più lontano perché sapranno come organizzare attività da svolgere insieme. Abitando da soli, invece, in periodo di quarantena potrebbero sentirsi in qualche modo tristi e bisognosi di contatti con il mondo esterno. Un problema che possono risolvere con lunghe telefonate da fare rigorosamente alle persone alle quali tengono di più e che di norma sanno come farli sentire a loro agio.

Leone – Quelli che non si sentono quasi mai soli

I nati sotto il segno del Leone sono solitamente in grado di organizzare la propria vita in modo da non sentire la mancanza degli altri. Che si tratti di lavoro o di semplici attività che gli piace svolgere, sanno come programmare al meglio la loro giornata. Questo fa si che non si sentano mai del tutto soli, neppure se si trovano a vivere in completa solitudine. Una vera fortuna per i nativi del segno che in questo modo possono concentrarsi al meglio sui propri progetti, approfittando del tempo libero in più. Certo, anche loro come tutti sentono il bisogno di incontrarsi con gli amici e con le persone che amano. Tuttavia si tratta di un bisogno che non influisce particolarmente sul loro umore e che li rende addirittura più creativi e sempre pronti a trovare vie alternative per soddisfarlo.

Vergine – Quelli che si sentono soli

I nativi della Vergine sono persone che tendono a vivere ogni cosa in modo negativo. È quindi abbastanza prevedibile che in piena quarantena si trovino a sperimentare la solitudine. Che si trovino a vivere da soli o in compagnia, tenderanno infatti a vedere il bicchiere sempre vuoto, sentendosi ingabbiati e provando una sorta di nostalgia per coloro che non possono vedere.

E questo anche quando si tratta di persone che prima non incontravano più di tanto. Ciò nonostante, la loro sensazione di solitudine, con il passare del tempo, finisce con il diventare sempre più un abitudine e ciò li aiuta al punto da rendere il loro umore sempre più stabile.

