Come passare la Pasqua in casa in base al tuo segno zodiacale

Scopri come trascorrere il giorno di Pasqua in base al tuo segno zodiacale.

La Pasqua è ormai vicina e quest’anno sarà sicuramente una giornata diversa dalle altre. La necessità di restare in casa, infatti, impedirà un po’ a tutti di incontrare i parenti per il consueto pranzo di Pasqua e renderà impossibile fare la classica scampagnata a Pasquetta.

Una situazione difficile da immaginare ma che ci si troverà comunque a vivere e che pertanto è meglio affrontare con un sorriso, cercando di fare di necessità virtù ed impegnandosi a trarre il meglio da tutto quel che ci circonda.

Di modi per star bene anche in piena quarantena, dopotutto, ce ne sono tanti, più o meno adatti alla personalità di ognuno di noi. E visto che come sempre le stelle possono aiutarci a scoprire qual è la modalità a noi più indicata, oggi dopo aver visto qual è l’uovo di Pasqua più adatto ad ogni segno dello zodiaco e quale dolce pasquale è meglio preferire quest’anno, scopriremo come trascorrere la Pasqua in base al proprio segno zodiacale. Come sempre, può tornare utile guardare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un’idea più chiara di ciò a cui si andrà incontro.

Astrologia: Come passare la Pasqua in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Facendo solo ciò di cui hai voglia

Visto che quest’anno sei costretta a restare a casa e che di solito non ami le convenzioni e le regole da seguire, puoi approfittare del momento per goderti una giornata di festa in assoluto riposo. Ciò significa che potrai alzarti quando di pare e mangiare all’orario che preferisci. Certo, trattandosi di un giorno di festa è sempre meglio concedersi almeno un piatto speciale. Ma, a parte questo potresti pensare solo a te, a farti bella e a sentire solo le persone che hai davvero voglia di sentire. Un po’ ciò che hai sempre detto di voler fare gli altri anni ma a che a causa delle convenzioni sociali non sei mai riuscita a seguire davvero. Ciò che conta è ascoltarti e fare solo ciò che ti fa sorridere anche solo pensandoci. In questo modo la giornata di Pasqua trascorrerà nel modo più sereno possibile.

Toro – Preparando un pranzo speciale

Per te Pasqua è da sempre sinonimo di grandi pasti in famiglia e l’idea di non poterne fare ti rattrista un po’. Per fortuna hai dalla tua parte una buona dose di fantasia che ti aiuterà sicuramente sia ad abbellire la tavola con qualche tocco speciale che ad ideare un pranzo che sia degno di questo nome. Che tu sia da sola o con poche persone, cucinare qualcosa di buono ti aiuterà a star su di morale e a sentire comunque il giorno di festa. Le persone care potrai comunque sentirle, magari preparando insieme con loro ciò che deciderai di programmare per questa giornata. Poter cucinare in videochiamata sarà sicuramente un esperienza nuova ed in grado di farti passare parte della giornata con un sorriso. Esattamente ciò che ti serve per rendere migliori questi giorni di festa.

Gemelli – Organizzando un pic-nic in soggiorno

A te che ami le cose stravaganti e che davanti alle idee più strane non ti tiri mai indietro, fare un pic-nic in casa non sembrerà poi così assurdo. Certo, non sarà cime mangiare con i parenti ma avrai modo di tirarti su di morale e di creare facilmente un menu che sia semplice da preparare e divertente da mangiare. Ti basterà organizzare un angolo di casa con tanto di tovaglia, fuori ed il cibo giusto per sentirti in vacanza. Ancor meglio se hai un giardino, una terrazza o anche un semplice balcone dove godere della luce del giorno. Stessa cosa se hai anche solo un balcone. Ciò che conta è la predisposizione d’animo che sarà ciò che ti tirerà su e che ti farà passare serenamente la giornata. E se hai degli amici con cui condividere questo momento, perché non estendere a loro un invito virtuale e trovarti in webcam ognuno dal suo pic-nic personale?

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali attratti dalle situazioni complicate

Cancro – Pranzando in videochiamata con i parenti

Poter stare con i tuoi cari è la cosa che più ti manca in questo periodo e che di certo non ti aiuta al pensiero della Pasqua. Per fortuna, però, oggi esiste la possibilità di vedersi anche se lontani. E si tratta di un vantaggio che fino a qualche tempo fa era del tutto impossibile. Poter godere anche delle piccole cose è sempre il modo migliore per godere della vita. Perché, quindi, non stabilire con i parenti di mangiare tutti insieme via webcam? Si potrà mangiare ognuno il proprio pranzo o, ancor meglio, cucinare tutti la stessa cosa per poi confrontare i risultati con foto e tramite videochiamata. In questo modo si avrà qualcosa di diverso su cui chiacchierare e si potrà godere comunque della compagnia reciproca che anche senza abbracci saprà comunque scaldare il cuore.

Leone – Prendendoti del tempo per te

Visto che solitamente non hai mai abbastanza tempo a disposizione, questa mini vacanza all’interno del periodo di quarantena potrebbe aiutarti a tornare in linea con te stessa. Per riuscirci ti basta prenderti del tempo solo per te. Tempo in cui farti bella e rilassarti in una mini SPA casalinga. In questo modo ti sentirai rilassata e ciò ti aiuterà a vivere al meglio la giornata. Dopo esserti rigenerata per bene potrai infatti sentire amici e parenti e trascorrere un po’ di tempo chiacchierando del più e del meno con loro . Una cosa che ti farà sentire bene anche se in modo diverso dal solito e che ti darà modo di apprezzare un po’ di più il tempo libero a disposizione.

Vergine – Scambiando messaggi con i tuoi cari

Anche se il dover passare la Pasqua in modo così diverso dal solito non è una cosa che ti fa piacere, poter trascorrere del tempo semplicemente oziando può essere un modo per rilassarti e ricaricarti al contempo. In questo modo avrai tempo per scambiarti messaggi con amici e parenti, scegliendo se e quando fare qualche videochiamata e trascorrendo il resto del tempo pensando solo a te stessa. Dopotutto si tratta di una cosa che vorresti fare da tempo ma per la quale non hai mai voglia. Meglio approfittarne ora, quindi, evitando così di deprimerti. Ancor meglio se nel corso della tua giornata approfitti della festività per mangiare qualcosa di buono. Ti aiuterà sicuramente a sollevarti l’animo in caso di pensieri tristi.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi scoprire qual è il modo migliore di passare la Pasqua per gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.